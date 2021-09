Lavoro a Messina: ultimi giorni per fare domanda in ATM. I profili richiesti

C’è ancora tempo fino alle 23.59 di domani, venerdì 10 settembre 2021, per fare domanda di lavoro in ATM Messina Spa. L’Azienda del trasporto pubblico locale della città dello Stretto è infatti intenzionata a fare 7 nuove assunzioni ed è alla ricerca di precisi profili professionali.

Nello specifico, ATM Spa intende assumere: un responsabile delle risorse umane, un direttore di esercizio per la linea del tram, due amministrativi-contabili, tre ingegneri, con tipologie di contratto diverse. I termini per presentare le candidature sono stati aperti lo scorso agosto e di chiuderanno tra meno di 48 ore.

Lavoro a Messina: come candidarsi in ATM Spa

Le posizioni aperte in ATM Messina Spa riguardano i seguenti profili professionali (CCNL Autoferrotranvieri):

1 Responsabile delle Risorse Umane (Par. 250);

1 Direttore Esercizio Tranvia (Par. 230);

2 Amministrativi-Contabili (Par. 140 – contratto di apprendistato professionalizzante);

2 Ingegneri Civili, o con titolo equipollente (Par. 140 – contratto di apprendistato professionalizzante);

1 Ingegnere Gestionale, o con titolo equipollente (Par. 140 – contratto di apprendistato professionalizzante).

È possibile consultare i singoli avvisi e i requisiti richiesti nel dettaglio sul sito ufficiale dei ATM Spa, nella sezione dedicata al reclutamento del personale. Una volta effettuato l’accesso alla pagina (tramite questo link) occorre selezionare la dicitura “avvisi di selezione”.

Scadenza

Come si anticipava, è ancora possibile fare domanda per lavorare in ATM fino alle ore 23:59:59 del prossimo 10 settembre 2021. La candidatura può essere presentata solo a mezzo PEC nelle forme e nei modi previsti dagli avvisi.

