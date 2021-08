Lavoro a Messina: nuove assunzioni in ATM Spa. Come (ed entro quando) candidarsi

Nuove opportunità di lavoro a Messina: ATM Spa è in cerca di nuovo personale per svolgere diverse funzioni all’interno dell’Azienda. In particolare, la Partecipata comunale ha aperto le selezioni per sette nuove assunzioni: un responsabile delle risorse umane, un direttore di esercizio per la linea del tram, due amministrativi-contabili, tre ingegneri, con tipologie di contratto diverse. Vediamo, nel dettaglio, quali sono i profili e le professionalità richiesti.

Lavoro a Messina: come candidarsi in ATM Spa

Sono Aperte le Selezioni con scadenza il 10 settembre 2021 per i seguenti profili, (CCNL Autoferrotranvieri):

1 Responsabile delle Risorse Umane (Par. 250);

1 Direttore Esercizio Tranvia (Par. 230);

2 Amministrativi-Contabili (Par. 140 – contratto di apprendistato professionalizzante);

2 Ingegneri Civili, o con titolo equipollente (Par. 140 – contratto di apprendistato professionalizzante);

1 Ingegnere Gestionale, o con titolo equipollente (Par. 140 – contratto di apprendistato professionalizzante).

Gli avvisi per le singole posizioni con su indicati tutti i requisiti richiesti sono disponibili sul sito ufficiale di ATM Spa, a questo link. Dopo aver cliccato sul link occorre selezionare la dicitura “avvisi di selezione”. A questo punto compariranno i singoli avvisi da consultare.

Scadenza

Gli interessati a partecipare alla selezione per le 7 posizioni lavorative sopraelencate potranno sottoporre la propria candidatura esclusivamente a mezzo PEC, nelle forme e nei modi previsti negli Avvisi, entro le ore 23:59:59 del prossimo 10 settembre 2021.

(43)