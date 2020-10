Lavori sull’autostrada A18 Messina-Catania: tutte le limitazioni viarie dal 5 ottobre

Il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) ha disposto alcune modifiche alla viabilità sull’autostrada A18 Messina Catania per lo svolgimento di lavori di manutenzione durante il mese di ottobre 2020. Gli interventi e le conseguenti limitazioni al traffico riguarderanno lo svincolo di Taormina e il tratto tra la barriera Messina Sud e quella di San Gregorio.

I lavori inizieranno lunedì 5 e si concluderanno il 28 ottobre. Vediamo, nel dettaglio, come cambia la viabilità e quali regole dovranno seguire gli utenti dell’autostrada.

Lavori sull’autostrada A18 Messina Catania: le limitazioni al traffico

A causa di lavori di manutenzione sull’autostrada A18 Messina-Catania, nel mese di ottobre sono state disposte alcune modifiche alla normale viabilità.

Lavori di manutenzione dalla barriera Messina Sud a quella di San Gregorio

Dalle 8.00 di lunedì 5 alle 20.00 di venerdì 23 ottobre si svolgeranno lavori di manutenzione sulla rete di recinzione della A/18, Messina-Catania, dalla barriera Messina Sud a quella di San Gregorio, in entrambe le direzioni.

Per consentire lo svolgimento degli interventi in sicurezza, sarà istituita giorno e notte, la parzializzazione della carreggiata mediante mediante chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso nell’intero tratto della A/18, in entrambe le direzioni e nei relativi svincoli.

Lavori di manutenzione nello svincolo di Taormina

Dalle 7.00 di lunedì 5 alle 20.00 di mercoledì 28 ottobre si svolgeranno lavori di manutenzione nello svincolo di Taormina. Per consentire lo svolgimento degli interventi in sicurezza saranno disposte alcune modifiche alla normale viabilità:

sulla carreggiata dell’autostrada A/18 Messina-Catania, nel tratto compreso tra il km. 13,20 e il km. 35,80 sarà disposta la chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso , in direzione Messina;

, in direzione Messina; lo stesso varrà sulle aree di competenza e delle rampe di uscita ed entrata dello svincolo di Taormina, km. 36,00.

Per la sicurezza di tutti i viaggiatori e in ossequio alle disposizioni ministeriali, il CAS raccomanda il rispetto della segnaletica stradale, dei limiti di velocità e il divieto di sorpasso sul tratto autostradale interessato.

(29)