Lavori sulla condotta: acqua ridotta a Messina oggi e domani. Le zone interessate

Ancora disagi con l’acqua a Messina. A causa di una grossa perdita, l’AMAM sta intervenendo sulla tubazione dell’acquedotto Fiumefreddo e dovrà ridurre la distribuzione idrica verso il centro e la zona Nord della città nelle giornate di oggi, venerdì 14 gennaio, e domani. Da domenica 16 gennaio, la distribuzione tornerà alla normale programmazione.

I tecnici dell’Azienda Meridionale Acque Messina sono già al lavoro, ma perché i lavori si concludano e sia possibile ripristinare la. normale erogazione idrica in città ci vorrà un po’ di tempo. «Per operare in sicurezza – fanno sapere dall’AMAM –, sarà dunque necessario interrompere l’adduzione d’acqua da Torrerossa, per tutto il tempo necessario al ripristino della funzionalità dell’importante arteria e, quindi, erogare in modalità ridotta l’acqua presente nei serbatoi cittadini. Da domenica 16 gennaio, la distribuzione tornerà alla normale programmazione».

Nel dare questa comunicazione, l’AMAM ricorda agli utenti i numeri da contattare in caso di particolare disagio/emergenza. Vale a dire, il numero fisso 0903687722 e il mobile 3483985297.

