Lavori RFI sulla linea Palermo-Messina: modifiche ai treni e servizi sostitutivi

Lavori di manutenzione da parte di RFI in Sicilia, in particolare sulla linea Palermo-Messina, e conseguenti modifiche agli orari di circolazione dei treni. A comunicarlo è Rete Ferroviaria Italiana, capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS. Vediamo quali saranno gli interventi e le tratte interessate.

Gli interventi di manutenzione programmati da Rete Ferroviaria Italiana sono previsti per domenica 7 maggio, domenica 21 maggio e domenica 4 giugno e interesseranno, come detto, la linea ferroviaria Palermo-Messina. In particolare, i lavori riguarderanno la stazione di Termini Imerese e la tratta fra Termini Imerese e S. Agata di Militello. Per consentire i lavori la circolazione ferroviaria subirà variazioni o limitazioni di percorso e sarà attivato un servizio sostitutivo con bus fra le stazioni di Messina e Palermo. Informazioni di dettaglio su tutti i provvedimenti, sui treni interessati e sui servizi sostitutivi sono consultabili sul sito web dell’impresa ferroviaria.

