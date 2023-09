Lavori per il parcheggio di interscambio Europa Ovest: le modifiche alla viabilità di Messina

Proseguono i lavori per la realizzazione dei nuovi parcheggi di interscambio a Messina e adesso è il turno dell’Europa Ovest. Per consentire lo svolgimento degli interventi, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità della zona. Vediamo tutti i dettagli.

Da mesi al centro di tante polemiche, i parcheggi di interscambio stanno pian piano vedendo la luce in diverse zone di Messina. A inizio agosto è entrato in funzione l’Europa Est, mentre nei giorni scorsi sono stati aggiudicati i lavori per quello di Santa Margherita. Dal 2 ottobre al 31 dicembre 2023, invece, si lavorerà sull’Europa Ovest, che interesserà l’omonimo e trafficato viale del centro città.

Lavori archeggio d’interscambio a raso Europa ovest: le limitazioni viarie

Per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione del parcheggio di interscambio a raso Europa Ovest, il Servizio Mobilità Urbana del Comune di Messina ha disposto, dal 2 ottobre al 31 dicembre 2023, le seguenti modifiche alla viabilità:

divieto di sosta , 0-24, con zona rimozione coatta, sul lato sud della carreggiata nord e sul lato nord della carreggiata sud del viale Europa, in adiacenza all’esistente spartitraffico centrale, nel tratto compreso tra la rotatoria “Boris Giuliano” e l’accesso principale della struttura ospedaliera Piemonte;

, 0-24, con zona rimozione coatta, sul lato sud della carreggiata nord e sul lato nord della carreggiata sud del viale Europa, in adiacenza all’esistente spartitraffico centrale, nel tratto compreso tra la rotatoria “Boris Giuliano” e l’accesso principale della struttura ospedaliera Piemonte; divieto di transito in tutta l’area centrale di viale Europa, in adiacenza all’esistente spartitraffico centrale, nel tratto compreso tra la rotatoria “Boris Giuliano” e l’accesso principale della struttura ospedaliera Piemonte (per la delimitazione dell’area di cantiere), garantendo, in sicurezza, il regolare transito veicolare su due corsie, per ogni senso di marcia (per ciascuna delle due carreggiate stradali) della larghezza minima di 3 metri ciascuna.

in tutta l’area centrale di viale Europa, in adiacenza all’esistente spartitraffico centrale, nel tratto compreso tra la rotatoria “Boris Giuliano” e l’accesso principale della struttura ospedaliera Piemonte (per la delimitazione dell’area di cantiere), garantendo, in sicurezza, il regolare transito veicolare su due corsie, per ogni senso di marcia (per ciascuna delle due carreggiate stradali) della larghezza minima di 3 metri ciascuna. limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambe le carreggiate stradali del viale Europa, nel tratto compreso tra la rotatoria “Boris Giuliano” e la via Carrubara

Sarà inoltre garantito l’attraversamento dei pedoni in corrispondenza dell’incrocio tra viale Europa e via Sicilia.

