Lavori ForestaMe, Carbone: «Continui disagi, residenti e genitori esasperati. Servono correttivi»

Via Natoli chiusa temporaneamente al traffico in pieno orario di punta e di ingresso a scuola per l’esecuzione dei lavori di ForestaMe: a segnalarlo è il consigliere comunale Dario Carbone (Fratelli d’Italia), che accoglie le proteste di residenti e genitori e chiede correttivi all’Amministrazione Basile. «I lavori vanno eseguiti, ma con dei correttivi»: sottolinea.

Proseguono a Messina gli interventi previsti dal maxi-progetto di riforestazione urbana, appunto ForestaMe, lanciato dalla Giunta Basile. Tra le attività, la collocazione di nuove piante lungo le strade del centro città, con l’obiettivo di creare dei viali alberati. Diverse le modifiche alla viabilità messe in atto nel corso degli ultimi mesi per consentire i lavori, e diverse le lamentele da parte dei cittadini.

A segnalare un episodio in particolare – avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 14 novembre, in prossimità della scuola “Mazzini-Gallo”, è il consigliere comunale Dario Carbone di Fratelli d’Italia: «Questa mattina – scrive in una nota l’esponente del Consiglio Comunale – la via Natoli, in pieno orario di punta e di ingresso a scuola, è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare per l’esecuzione dei lavori all’asfalto nell’ambito del progetto ForestaMe con gravi disagi per genitori e residenti che – senza alcun avviso – si sono trovati nell’impossibilità di percorrere una arteria fondamentale per il traffico cittadino. È opportuno che tutte le attività siano coordinate con le esigenze della cittadinanza e vengano svolte in orari idonei».

Ciò che chiede il consigliere comunale Dario Carbone, in sostanza, sono alcuni correttivi che tengano conto, nella programmazione dei lavori, di quelli che sono gli orari di punta, con l’obiettivo di limitare i disagi per gli automobilisti messinesi.

