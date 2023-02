Viali alberati in centro città: il progetto da 5 milioni di euro per Messina

Rendere Messina più verde e darle quindi più ossigeno con una serie di viali alberati in tutto il centro città: questo l’obiettivo del progetto da oltre 5 milioni di euro programmato dalla Giunta Basile nell’ambito di ForestaME con fondi provenienti dal PON Metro 2014-2020.

È online sul sito del Comune di Messina la determina a contrarre riguardante il progetto “Pilota 8 – Realizzazione viali alberati del centro città”, inserito all’interno di ForestaME, programma di riforestazione urbana che prevede uno stanziamento complessivo di 22.513.722,44 euro. Al suo interno, anche la riqualificazione a verde Asta Fluviale Gazzi per 7.528.305,99 euro; il sistema digitale del verde (Smart Green) per 3.970.000,00 euro; la rinaturalizzazione a verde del borgo di Giampilieri per 1.494.199,13 euro e la riqualificazione del Parco “Aldo Moro” per 1.990.259,94 euro. Delle procedure di gara si occuperà la centrale di committenza Invitalia.

Per il “Progetto Pilota 8 – Realizzazione viali alberati del centro città” l’importo a base di gara è di 5.179.200,11 euro, oltre IVA e oneri di legge se dovuti e comprensivo della somma di 133.025,89 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, secondo il seguente schema estratto dal quadro tecnico economico estratto dal QTE (Quadro tecnico economico) del progetto.

