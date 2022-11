Lavori condotta AMAM a Messina: i divieti di sosta dal 25 al 29 novembre

Viale Principe Umberto, Torrente Trapani, Annunziata, via Consolare Pompea: queste alcune delle zone interessate dalle modifiche alla viabilità disposte a Messina in concomitanza con i lavori alla rete idrica previsti da AMAM per il weekend del 25 novembre. Disposti, in particolare, divieti di sosta, per consentire il carico e lo stazionamento delle autobotti. Vediamo dove.

Tra il 25 e il 27 novembre, AMAM eseguirà alcuni interventi alla condotta che collega il serbatoio di Montesanto a quello di Tremonti. Di conseguenza sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in diverse zone di Messina, il 26 e il 27, con una graduale ripresa dal 28 al 30 novembre (maggiori dettagli qui). Contestualmente, il sindaco Federico Basile ha disposto la chiusura delle scuole ricadenti nelle zone interessate.

Messina senz’acqua: lavori AMAM e modifiche alla viabilità

Infine, sono previste alcune modifiche alla normale viabilità per consentire il carico e lo stazionamento delle autobotti. Nel dettaglio: da venerdì 25 a martedì 29 novembre, vigerà il divieto di sosta 0-24, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati dei seguenti tratti di strada:

via Torrente Badiazza, tra la via Denaro e l’ingresso carrabile della sede AMAM;

viale Annunziata, dalla piazza Martines per un tratto di circa 30 metri e all’incrocio con le vie Ciaramita e Agostino;

via Savanarola, tra i numeri civici 10 e 2 di via Onofrio Gabriele;

via Torrente Trapani, di fronte residence Sirio;

viale Principe Umberto, dall’incrocio con la via Michele Amari fino alla fermata dell’autobus;

via Comunale San Corrado, all’incrocio con via Pietro Castelli;

Piazza Marotta, in prossimità dell’incrocio tra le vie Torrente Curcuraci-Guardia e Sacerdote Lembo;

Faro Superiore S.P. 49, all’incrocio con via Annibale Maria di Francia;

Castanea Parcheggio su S.P.50, antistante la scuola Luigi Capuana; S.S.113 dir. km. 11,00, all’incrocio con via Nuova;

via Consolare Pompea, all’incrocio con via Lago Grande;

Piazza San Giorgio, di fronte Ufficio Postale (Massa San Giorgio).

