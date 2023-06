Lavori al liceo “Seguenza” di Messina: online il bando da 3 milioni di euro. Cosa si farà

La Città Metropolitana di Messina si rimette a nuovo le scuole con i fondi del PNRR: è il turno del liceo “Seguenza”, per il quale è stato pubblicato un bando da oltre 3 milioni di euro finalizzato alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di messa in sicurezza. Scopriamo cosa si farà.

Dopo il bando per il liceo “Maurolico”, la Città Metropolitana di Messina pubblica quello per il “G. Seguenza”, situato in via Sant’Agostino. I fondi a disposizione in totale ammontano a 20 milioni di euro provenienti dal Next Generation EU, legato al Piano Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Saranno utilizzati per interventi di messa in sicurezza negli istituti scolastici di città e provincia: l’“Archimede”, il “Maurolico” e il “Seguenza” di Messina, e il “Vittorio Emanuele” di Patti.

Per quel che riguarda i lavori al liceo “Seguenza” di Messina l’importo complessivo a disposizione è di 4.085.000 euro, di cui 3.117.076,67 euro a base di gara. L’appalto prevede la progettazione definitiva ed esecutiva, l’aggiornamento delle indagini integrative e l’esecuzione dei lavori di miglioramento sismico delle strutture, l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione e di condizionamento dell’edificio scolastico di Via Sant’Agostino.

Le ditte interessate a occuparsi degli interventi dovranno inviare la propria offerta entro la scadenza fissata alle ore 13.00 del 22 giugno 2023. La durata del contratto d’appalto è stata fissata in 316 giorni naturali e consecutivi, esclusi 45 giorni per la progettazione definitiva e 30 giorni per la progettazione esecutiva. Il progetto tiene conto dei due criteri, fondamentali per l’Unione Europea, del “Do no significant harm”, vale a dire, non arrecare danno significativo all’ambiente; e dei Criteri Ambientali Minimi, che prevedono dei requisiti ambientali specifici per ogni fase della progettazione.

