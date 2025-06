L’ASP di Messina sarà al Marefestival Salina 2025 con il “Villaggio della Salute”

L’ASP di Messina, guidata dal direttore generale Giuseppe Cuccì annuncia che sarà presente con il “Villaggio della Salute” a Salina in occasione della XIV edizione del Marefestival Salina – Premio Troisi.

L’evento si svolgerà presso il Centro congressi e la Guardia Medica in piazza a Malfa (Salina) e rappresenta una preziosa opportunità per promuovere la salute e la prevenzione tra i cittadini. La manifestazione, inoltre, unisce salute e cinema e si è affermata negli anni come un’importante piattaforma di sensibilizzazione sui temi della salute pubblica.

L’Asp Messina al Marefestival Salina per la prevenzione

Il Marefestival Salina è un evento che non solo celebra il cinema. Si impegna, inoltre, a diffondere informazioni vitali sui servizi sanitari disponibili e sull’importanza della prevenzione delle malattie. Le attività del “Villaggio della Salute si terranno venerdì 13 Giugno dalle 16 alle 18 e sabato 14 giugno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare attivamente a questo importante evento, dove avranno l’opportunità di ricevere consulenze sanitarie e informazioni utili per migliorare il proprio benessere.

La Direzione strategica dell’Asp, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, sottolinea l’importanza cruciale di iniziative di screening e prevenzione.

La direzione strategica ha dichiarato: «la prevenzione rappresenta il pilastro fondamentale per garantire una comunità sana e consapevole. Investire nella salute significa investire nel futuro dei nostri cittadini e della nostra società. Particolare attenzione è rivolta alle isole Eolie, dove l’accesso a servizi sanitari può risultare più complesso».

I dirigenti ASP hanno inoltre spiegato: «il nostro impegno è garantire che anche le comunità delle isole Eolie possano beneficiare di attività di screening di alta qualità. Organizzare eventi come il Villaggio della Salute è fondamentale per assicurare che tutti i cittadini, a prescindere dalla loro posizione geografica, abbiano accesso a informazioni e servizi di prevenzione indispensabili per la loro salute».

Una comunità più sana e consapevole

Il Villaggio della Salute al Marefestival Salina offrirà una serie di attività sanitarie gratuite, tra cui:

accettazione e Infopoint per screening oncologici a cura della dott.ssa Rosaria Cuffari direttrice Centro gestionale screening e della dott.ssa Enrica Stancanelli dirigente medico Uoc screening;

direttrice Centro gestionale screening e della dott.ssa dirigente medico Uoc screening; visite senologiche a cura della dott.ssa Luisa Puzzo ; responsabile Breast Unit presso P.O. Taormina;

; responsabile Breast Unit presso P.O. Taormina; prenotazione Mammografia in screening a cura del dott. Antonello Farsaci responsabile Uos screening mammografico;

responsabile Uos screening mammografico; ricerca del sangue occulto nelle feci ritirando il kit in Farmacia per lo screening del colon retto; prevenzione dei tumori cutanei e Dermascopia a cura del dott. Paolo Di Marco dirigente medico dermatologo presso P.O. Barcellona Pozzo di Gotto;

dirigente medico dermatologo presso P.O. Barcellona Pozzo di Gotto; counseling e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili con indicazione ad eseguire il test gratuito per HIV ed HCV a cura della dott.ssa Letizia Panella responsabile Uos Malattie Infettive presso P.O. Barcellona Pozzo di Gotto;

responsabile Uos Malattie Infettive presso P.O. Barcellona Pozzo di Gotto; promozione vaccinazioni a cura della dott.ssa Teresa Piccolo;

screening cardiovascolare a cura della dott.ssa Eliana Tripodo dirigente medico Uoc centro gestionale screening;

dirigente medico Uoc centro gestionale screening; prevenzione del diabete e controllo glicemia a cura del dott. Giuseppe Loschiavo;

promozione nutrizionale e sani stili di vita a cura delle dietiste le dott.sse Noemi Vacirca e Lidia Lo Prinzi.

La salute è un diritto di ogni individuo e, attraverso iniziative, l’ASP di Messina punta a costruire una comunità più sana e consapevole.

