L’Arcivescovo Accolla sull’audio di Cateno De Luca: «È una vergogna. Messina non merita questo»

L’Arcivescovo di Messina, Monsignor Giovanni Accolla usato parole dure, molto dure durante la veglia di Pasqua che si è svolta ieri sera in una Cattedrale deserta. Il destinatario del suo messaggio, anche se mai citato apertamente, è il sindaco Cateno De Luca ed in particolare i suoi audio messaggi in cui il primo cittadino, augurando la Pasqua, ha aggiunto il suo hashtag #iorustuacasapica**imei. Una frase ripetuta nei giorni scorsi anche durante le dirette trasmesse su Facebook e sulle tv locali.

Durante il suo discorso ai fedeli, l’Arcivescovo di Messina ha rivolto il suo pensiero «alle famiglie, dove ci stanno dei bambini e degli anziani. Cerchiamo tutti quanti di avere tanta attenzione per questi nostri fratelli che sono i più fragili. Vanno tutelati con la carezza e l’attenzione di chi sa usare linguaggi appropriati, non sprovveduti e neanche volgari. In città se ne sentono parecchie. E’ una vergogna. È una vergogna. Dovrebbe pentirsi pubblicamente chi va veicolando linguaggio turpe. Non possono celebrare la Pasqua e non possono neanche augurare la Pasqua i cittadini, le persone che sono volgari nel loro linguaggio. Sono fortemente amareggiato, non seccato, ma amareggiato sì, perché il popolo di Messina non merita questo tipo di insulti».

Già ieri contro Cateno De Luca è stato presentato un esposto in cui si condanna il linguaggio che risulta «violare, per modi e toni, i più basilari principi del vivere civico, della sobrietà e del decorso istituzionale».

