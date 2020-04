iorustuacasapica**imei. Presentato esposto contro Cateno De Luca: «Volgare e inadeguato»

«Il vostro sindaco vi augura una Santa Pasqua e ribadisce l’ordine di non uscire di casa. Io rustu a casa pi ca**i mei. Santa Pasqua a tutti voi». Questo l’audiomessaggio di Cateno De Luca, diffuso oggi dalle auto in giro per Messina. Un linguaggio ritenuto scurrile e diseducativo, che ha portato alcuni cittadini, attraverso due legali, a presentare un esposto contro il sindaco.

Nel documento si sottolinea, infatti, come il linguaggio utilizzato da Cateno De Luca «risulti violare, per modi e toni, i più basilari principi del vivere civico, della sobrietà e del decorso istituzionale rappresentando, a contrario, per la miscellanea che riesce a rappresentare, un messaggio così inadeguato da persino ingenerare confusione in chi lo riceve tale da non comprendere la distinzione tra sacro (“Santa Pasqua”), serio (“ribadisce l’ordine a non uscire di casa”), e faceto (recte scurrile) (“io rustu a casa pi ca**i mei”)». «L’accostamento dell’espressione scurrile “io rustu a casa pi ca**i mei” con quella dell’augurio sacro alla “Santa Pasqua” appare quanto mai inopportuno».

La diffusione dell’audio del sindaco di Messina arriva «a migliaia di altre famiglie con soggetti minori o soggetti incapaci di valutare con autonomia e discernimento tale messaggio, è impedito in tale caso di evitare a tali soggetti deboli l’ascolto di tale messaggio che, a contrario, è forzatamente recapitato».

La richiesta dei legali è chiara. «Intima al Comune di Messina, in persona del Dirigente al ramo pro tempore, ove tali mezzi siano di proprietà o in disponibilità del Comune, Alla Polizia Municipale di Messina, in persona del Comandante pro tempore, l’immediata cessazione della diffusione del messaggio». Infine, si chiede «alla Procura, al Ministro degli Interni, al Prefetto, all’Arcivescovo di Messina ed al Garante dei minori di Messina, ciascuno per le sue competenze di provvedere ad attivare ogni mezzo giuridico utile ad evitare il perpetrare della diffusione del messaggio».

