L’ambasciatore del gusto Lillo Freni protagonista al Congresso Identità Golose 2024

Lillo Freni, ambasciatore del gusto messinese, è stato protagonista al Congresso internazionale di Identità Golose Milano 2024 con la sua “Sinfonia mediterranea”. Il tema dell’evento è stato “non esiste innovazione senza disobbedienza: la rivoluzione oggi”.

Sinfonia mediterranea e disobbedienza

L’ambasciatore del gusto messinese Lillo Freni, grande cultore della pasticceria siciliana e figlio d’arte, è stato presente al diciannovesimo congresso internazionale Identità Golose Milano 2024 che si è svolto all’Allianz Mico dal 9 all’11 marzo scorsi. Il maestro pasticcere, rispettando il tema della disobbedienza, ha sorpreso tutti con la sua “Sinfonia mediterranea”; non un tradizionale dolce ma un lievitato salato rustico realizzato con pasta madre viva. Una sorta di panettone a lievitazione naturale con 78 ore di maturazione, realizzato a forma di plum-cake e farcito con pomodorini siciliani essiccati, olive messinesi disidratate e il formaggio canestrato dei nebrodi con aggiunta di pepe nero.

Un elisir dalle spiccate note aromatiche

L’ambasciatore del gusto Lillo Freni ha servito il tronchetto rustico con alcune gocce di aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia DOP. un vero e proprio elisir dalle spiccate note aromatiche, prodotto da una doppia fermentazione del mosto che viene cotto nei grandi paioli per circa 12 ore, conservato in grandi recipienti in cui si innesca la fermentazione alcolica e poi travasato nelle badesse, le grandi botti in cui inizia la seconda fermentazione. Il balsamico tradizionale viene poi affinato per decenni. L’abbinamento più interessante e apprezzato al congresso di Identità Golose è stato proprio quello con l’aceto balsamico Oro invecchiato non meno di 25 anni.

Il commento dell’ambasciatore del gusto

Lillo Freni, ambasciatore del gusto ha dichiarato :«dal lievitato dolce al salato. Per me è stata una sfida intrigante e abbiamo messo a punto l’idea con Fabrizio Scaramuzza di Nonsolocibus. C’è una richiesta del mercato verso questi prodotti e sono molto soddisfatto del tronchetto rustico che ho realizzato mettendo sempre al primo posto la valorizzazione del mio territorio e dei prodotti siciliani».

Buone notizie anche per i suoi concittadini: l’ambasciatore del gusto intende proporre il tronchetto rustico ideato per Identità Golose anche nella sua pasticceria in vista anche di Pasqua. La “Sinfonia mediterranea” si potrà acquistare anche nel suo e-commerce.

