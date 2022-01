La transizione ecologica parte dalla scuola: gli istituti di Messina ammessi al finanziamento

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la graduatoria provvisoria degli istituti scolastici (anche quelli di Messina) ammessi al finanziamento, da 2 milioni di euro, per sviluppare, a scuola, progetti dedicati alla transizione ecologica. A comunicarlo è la Sottosegretaria Barbara Floridia. «Finanziati – si legge nella nota – i progetti di 11 istituti siciliani per un importo totale di oltre 200 mila euro».

Più in generale, sono oltre 700 le scuole italiane che hanno presentato domanda per attivare i percorsi di transizione ecologica, che il Governo aveva inserito tra i «pilastri del progetto Next Generation EU, per lo sviluppo futuro». Le iniziative riguarderanno la sostenibilità ambientale, ma anche la mobilità alternativa, la transizione energetica e l’efficientamento delle risorse idriche. Per rendere concreti questi cambiamenti, si punta quindi sui giovani e scuole, che avranno il compito di sviluppare il nuovo modello comunitario a cui si aspira.

Transizione ecologica a scuola

Adesso, le scuole ammesse ai progetti dedicati alla transizione ecologica dovranno creare specifiche iniziative di educazione alla sostenibilità, educazione alimentare e alla salute, recupero dei materiali, economia del mare, solo per citarne alcune.

«L’Italia – ha aggiunto la Floridia – è il primo Paese a dotarsi di un piano strutturale per la sostenibilità nelle scuole attraverso i suoi 4 pilastri: rigenerazione dei saperi, rigenerazione dei comportamenti, rigenerazione delle infrastrutture e rigenerazione delle opportunità». Per Messina e provincia le scuole ammesse in graduatoria sono tre:

Istituto Caio Duilio (Messina)

ITET Leonardo Da Vinci (Milazzo)

Istituto Comprensivo Isole Eolie

Insieme agli istituti di Messina:

Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo (Palermo)

D.D. Termini Imerese I Circolo (Palermo)

I. C. Fontanarossa (Catania),

Istituto Nervi (Lentini),

Istituto di Istruzione Secondaria Einaudi (Siracusa),

Liceo Statale Fermi (Ragusa),

V Circolo Strasatti Nuovo (Trapani),

Istituto Leonardo Da Vinci (Piazza Armerina).

