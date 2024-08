La rievocazione più spettacolare nel Sud Italia: Messina e lo sbarco di Don Giovanni d’Austria

La rievocazione storica dello sbarco di Don Giovanni d’Austria è un appuntamento attesissimo da tutta la città e conosciuto in tutta Italia. Quest’anno sarà il 453esimo anniversario dello sbarco.

L’assessore Enzo Caruso ha dichiarato: «si tratta della sedicesima edizione che nasce dall’Associazione Aurora nell’ambito di una rete internazionale che vedrà a Messina delegati che parlano di pace e incontro con tutte le culture».

L’assessore ha aggiunto: «è un evento importante perché gioca sul ruolo di tutte le associazioni civili e militari e tante altre associazioni di volontariato che si aggregano». Dopo aver ringraziato il Marina del Nettuno per la disponibilità e il supporto offerto negli anni, ha concluso: «siamo stati attenzionati dal Ministero della Cultura Istituto Centrale del Patrimonio Immateriale di Roma che ha dichiarato che questa è la rievocazione più spettacolare nel sud Italia; non esiste un altro corteo navale se non il nostro».

Messina cerniera della cultura

Presente alla conferenza anche Ivo Blandina, presidente Comet – Compagnia Mediazioni Trasporti SRL di Messina che ha affermato: «come Marina del Nettuno siamo felici perché questo è un pezzo di città che custodiamo per consentire al traffico di turisti in transito nello Stretto di avere un punto di accoglienza che Messina merita. La manifestazione è importante e riconosciamo la necessità e l’orgoglio di fare parte di questa macchina che ogni anno realizza l’evento». Il presidente Blandina ha sottolineato l’importanza del ricordo dello sbarco di Don Giovanni D’Austria evidenziando come, persino a Roma, a Palazzo Colonna, nella sede di Confitarma – Confederazione Italiana di Armatori, è presente un quadro in uno dei saloni principali che rappresenta l’adunanza della flotta a Messina, in quanto i Colonna sono stati finanziatori dell’impresa.

Anche il vicesindaco di Messina Salvatore Mondello ha sottolineato l’importanza della sinergia tra le componenti civili e militari: «ringrazio la Marina Militare in primis perchè ogni anno risponde “presente” alle nostre sollecitazioni e mette a disposizione le navi per questo tipo di attività». In più, il vicesindaco ha aggiunto: «oggi ci candidiamo ad essere cerniera della cultura con le iniziative che stiamo portando avanti e con i messaggi che le iniziative stesse portano in giro per l’Italia e per l’Europa».

Don Giovanni d’Austria: Messina e il mare

Alla conferenza stampa di presentazione del programma delle iniziative organizzate nell’ambito della sedicesima edizione dello Sbarco di Don Giovanni d’Austria, presenti anche la Marina Militare e la Capitaneria di Porto.

Il Comandante di Vascello della Marina Militare Bruno Viafora del Comando Logistico, si è detto orgoglioso e lieto di supportare le istituzioni con la messa disposizione della Nave Scuola Palinuro: «oggi sopportiamo Messina come in passato i nostri antenati hanno supportato la difesa della cristianità».

Il Capitano di Vascello Francesco Terranova della Capitaneria di Porto ha garantito la sicurezza nella quale l’evento si svolgerà: «è legato al nostro compito istituzionale che una manifestazione di questo tipo risalti la vocazione marittima della città».

La conferenza è stata moderata dalla giornalista Letizia Lucca.

A questo link, la quindicesima edizione della rievocazione storica dello sbarco di Don Giovanni d’Austria.

Lo sbarco di Don Giovanni d’Austria: il programma

Sono poi intervenuti i vari partecipanti alla manifestazione illustrando le iniziative collaterali alla rievocazione storica dello sbarco di Don Giovanni d’Austria. Ecco di seguito il programma nel dettaglio:

Giovedì 8 agosto ore 18 Palazzo Zanca, Salone delle Bandiere

CERVANTES A MESSINA, PRIMA E DOPO LA BATTAGLIA DI LEPANTO. Conferenza: Cervantes e la letteratura spagnola ispirata alla battaglia di Lepanto.

ore 21 Piazza Municipio

Concerto: Sinfonie dalla Spagna “Wind Orchestra del Progetto Suono”.

Venerdì 9 agosto ore 10:30 a bordo di Nave Scuola Palinuro

Conferenza (su invito): SULLE ROTTE DELLE MALVASIE SENZA CONFINI

ore 12:30 Palazzo Zanca

Inaugurazione della Mostra: La Sicilia tra Oriente e Occidente. Iconografia del Teatro Popolare dell’Opera dei Pupi come metafora di intercultura in Sicilia.

ore 15:30 Rocca Guelfonia

Incontro con i partner della Rete euro-mediterranea “Da Lepanto all’Incontro”

ore 18:00

Partecipazione alla Passeggiata dei Giganti Mata e Grifone

ore 21:00 Piazza Municipio

FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA SOLIDARIETÀ DEI POPOLI DEL MONDO

Gli appuntamenti per la giornata finale

Sabato 10 agosto

Alle ore 10 il Trofeo Velico Don Giovanni d’Austria

ore 16:45

Molo Colapesce e Porticciolo del Nettuno; imbarco figuranti rispettivamente su Nave Palinuro e imbarcazioni a Vela

ore 17:30

Partenza da Palazzo Zanca del Senato e del Corteo di Terra su via Garibaldi

ore 17:00

partenza in direzione di GROTTE

ore 17:25 Porticciolo Marina del Nettuno – Passeggiata a Mare

Premiazioni Trofeo Velico “Don Giovanni d’Austria”

ore 17:45

Benedizione dell’anello e Cerimonia dello Sposalizio del Mare.

ore 18:00

Arrivo e premiazione del Palio “Don Giovanni d’Austria – Trofeo Città di Messina”

ore 18:30

Ingresso nel Porto del Corteo Storico Navale e di Don Giovanni d’Austria a bordo della Nave Scuola Palinuro della Marina Militare, con al seguito Unità Navali dei Comandi delle FF.AA e imbarcazioni della Marineria Messinese e Calabrese.

ore 19:30 Porto Storico. Molo Colapesce – Largo Minutoli

Sbarco da Nave Palinuro di Don Giovanni d’Austria

ore 20:00 – Scalinata di Palazzo Zanca

-Ingresso trionfale in Piazza Unione Europea e Saluto del Senato Messinese a Don Giovanni d’Austria e ai Comandanti.

-Momento scenico “Il saluto del Senato a Don Giovanni”, con attori, sbandieratori e 150 comparse in costume storico.