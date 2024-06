La porchetta di Giuseppe Oriti protagonista alla Gambero Rosso Academy di Palermo

Giugno sarà un mese pieno di impegni e soddisfazioni per l’allevatore nebroideo Giuseppe Oriti, patron dell’agriturismo Il Vecchio Carro di Caronia (ME) e produttore della porchetta di suino nero più buona e premiata della Sicilia. Tre appuntamenti importanti del Gambero Rosso lo vedranno protagonista nelle prossime settimane.

Il primo, da non perdere, è fissato per martedì 11 giugno alle ore 12.00 quando sulla web tv e sul canale youtube di Gambero Rosso verrà trasmessa la puntata del seguitissimo format “In cucina con Peppe Guida” che Gambero Rosso ha dedicato alla porchetta di suino nero dei Nebrodi.

Lo chef Peppe Guida dell’Antica Osteria Nonna Rosa, 1 stella Michelin, a Vico Equense, volto televisivo molto amato di Gambero Rosso, con il suo programma di cucina ci porta alla scoperta dei migliori piatti della tradizione italiana, selezionando con cura per le sue ricette prodotti artigianali di eccellenza, come la porchetta de Il Vecchio Carro, già premiata nelle Guide de Il Gambero Rosso come miglior salume di suino nero dei Nebrodi. Lo chef campano darà prova della sua abilità ai fornelli utilizzando il pluripremiato salume di nero dei Nebrodi, razza autoctona allevata nell’azienda agricola di Giuseppe Oriti.

L’allevatore nebroideo, ormai legato alla grande famiglia del Gambero Rosso, che apprezza l’artigianalità dei suoi prodotti, sarà inoltre presente alla terza edizione dell’anteprima Guida Street Food 2025 che si terrà il prossimo 15 giugno 2024 presso la tenuta Terre Margaritelli a Torgiano (PG). Qui sarà presente Giuseppe Carrus, curatore della guida vini d’Italia del Gambero Rosso.

Infine, il prossimo 17 giugno, presso la nuova sede Gambero Rosso Academy Palermo, Giuseppe Oriti sarà ospite al fianco del grande Giorgione. Il panino con la porchetta di suino nero dei Nebrodi de Il Vecchio Carro sarà in degustazione in occasione dell’evento “Summer Mixology” in cui sarà presente un altro dei grandi volti di Gambero Rosso, l’oste più famoso d’Italia, Giorgione. Si tratta di uno speciale evento d’inaugurazione del primo corso formativo sulla mixology firmato Gambero Rosso Academy. Un evento dove celebrare il bere miscelato e scoprire il mondo della miscelazione italiana in abbinamento a prodotti di eccellenza della nostra terra.

