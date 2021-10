La pizzeria “L’Orso” di Messina (di nuovo) tra le migliori d’Italia per il Gambero Rosso

Nuovo successo per la pizzeria “L’Orso” di Messina che anche per il 2022 si guadagna i 3 spicchi della Guida del Gambero Rosso e si posiziona tra le migliori pizzerie d’Italia. Soddisfatti i proprietari e tutto lo staff, che hanno comunicato il proprio traguardo sui social: «Non riusciamo a spiegare la nostra felicità e la gratitudine prima di tutto nei confronti dei nostri clienti che ci seguono da anni in questa avventura».

Per il secondo anno consecutivo, la guida “Pizzerie d’Italia” della più importante rivista dedicata alla gastronomia sulla Penisola ha assegnato il suo riconoscimento più importante alla pizzeria “L’Orso” di Messina (che nell’edizione 2020 aveva ottenuto anche le due rotelle, premio specifico per la pizza al taglio con “L’Orso in teglia”). Buone nuove, quindi in riva allo Stretto, dove le pizze gourmet dell’Orso hanno conquistato non solo i cittadini ma anche i giudici esperti del Gambero Rosso.

A commentare la notizia, i proprietari de “L’Orso”: «Anche quest’anno la guida “Pizzerie d’Italia” del Gambero Rosso ci assegna 3 spicchi. Non riusciamo a spiegare la nostra felicità e la gratitudine prima di tutto nei confronti dei nostri clienti che ci seguono da anni in questa avventura! Grazie al nostro incredibile staff che ogni giorno con il suo impegno ci dimostra che sacrificio e passione vengono sempre ripagati».

