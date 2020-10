Messina, la pizzeria “L’Orso” tra le 52 migliori d’Italia secondo il Gambero Rosso

Ancora un successo per la pizzeria “L’Orso” di Messina che per il 2021 si guadagna i tre spicchi della Guida del Gambero Rosso, la più importante e nota pubblicazione a tema gastronomico in Italia. Con questo riconoscimento, il locale di via Calapso entra a pieno titolo nella classifica delle 52 migliori pizzerie d’Italia.

A commentare la notizia, con un post sulla pagina Facebook, la pizzeria stessa: «Ancora non ci crediamo, ma ci teniamo davvero tanto a condividere questo importantissimo premio con tutti voi. Grazie ai nostri clienti che ci scelgono e ci sostengono ogni giorno! Grazie ai nostri fornitori, che tramite le loro materie prime, rendono uniche le nostre creazioni con le loro eccellenze. Un ringraziamento speciale va al nostro staff che, con il suo costante impegno, dimostra giorno dopo giorno che sacrificio e dedizione vengono sempre premiati. Da oggi inizia un nuovo importantissimo capitolo, una nuova avventura fatta da traguardi ancora più alti da raggiungere e mantenere».

Già nel 2020 la pizzeria “L’Orso” di Messina aveva conquistato i giudici del Gambero Rosso portando a casa due spicchi e due rotelle, premio specifico per la pizza al taglio, ottenuto grazie al secondo “nato” della famiglia, “L’Orso in teglia”. Quest’anno, insieme ad altre 14 pizzerie in tutta Italia, il locale di via Calapso – guidato dal pizzaiolo Matteo La Spada – acquisisce per la prima volte i tre spicchi grazie alla sua pizza napoletana.

