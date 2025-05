La III edizione del Festival della Sostenibilità si festeggia alla Villa Dante di Messina

La III Edizione del Festival della Sostenibilità sarà ospitata lunedì 19 maggio alla Villa Dante di Messina. Si tratta di un evento annuale atteso dalla città e parte del calendario dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS).

La manifestazione di quest’anno ha anche un significato speciale: celebra il primo anniversario della riqualificazione di Villa Dante. La villa è stata restituita alla comunità come spazio verse inclusivo e polifunzionale.

Il Festival della Sostenibilità è promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le partecipate ATM, AMAM, Messinaservizi Bene Comune e Messina Social City. Inoltre, ha anche il supporto della Rete per lo Sviluppo Sostenibile. L’Università degli Studi di Messina offrirà una giornata ricca di attività coinvolgenti ed emozionanti.

Cosa propone il Festival

Cosa si farà durante il Festival della Sostenibilità a Villa Dante?

Il Festival proporrà:

talk con esperti,

laboratori pratici,

attività sportive (mountain bike e yoga),

performance artistiche e musicali.

Tutto questo culminerà in un “dialogo aperto” con i cittadini per raccogliere idee e proposte sulla sostenibilità urbana. L’obiettivo è creare un momento di confronto intergenerazionale che promuova consapevolezza e responsabilità ambientale, in linea con il progetto Messina 2030.

In dodici mesi, Villa Dante è diventato un punto di riferimento per la città, accogliendo famiglie, giovani, bambini e anziani grazie ai suoi spazi rinnovati come:

campi sportivi,

area giochi,

arena,

fontana e aree verdi.

La gestione di Messina Social City ha trasformato la Villa in un vero centro civico all’aperto, sede di eventi culturali, sociali e formativi durante tutto l’anno.

Festival della Sostenibilità Villa Dante: il programma

Per l’occasione, alle ore 10:00, ci sarà l’inaugurazione dell’opera dello Street Artist Daniele D’Agostino realizzata nella Tribuna dell’Arena.

Alle 11:30, verranno installate due targhe commemorative dedicate a figure care e simboliche per villa Dante e l’intera Città di Messina.

La prima targa ricorderà Alessandro Riccina, il giovane tragicamente scomparso nel 2005 all’interno della Villa. Si tratta di un gesto di memoria e affetto, ma anche un invito alla responsabilità collettiva verso i luoghi che abitiamo e condividiamo.

La seconda targa sarà dedicata a Roberto Branca. Branca era uno storico delegato provinciale della Federazione Italiana Tennis, venuto a mancare nel 2023. Figura esemplare per lo sport cittadino, Branca ha contribuito con passione e impegno alla crescita del tennis a Messina, con uno sguardo speciale rivolto ai giovani.

Con questo gesto l’Amministrazione Comunale di Messina e Città tutta intende custodire il ricordo, riconoscere il valore e tramandare l’esempio.

Alle 12.00, si proseguirà sempre all’interno della struttura polifunzionale E-SI-STO, con il progetto A.S.I.MO.V. – Andare in Sicilia in Modalità Virtuale dell’Associazione Bios in collaborazione con l’Assessorato Alle Politiche Giovanili del Comune di Messina, attraverso il quale sarà illustrato il Virtual Tour della Villa, un’esperienza immersiva pensata per valorizzare digitalmente il parco e le sue trasformazioni.

Il Festival della Sostenibilità rappresenta un’importante occasione per rinnovare l’impegno collettivo verso un futuro più giusto, inclusivo e sostenibile. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa nella splendida Villa Dante.

(2)