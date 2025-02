La focaccia messinese conquista La7 con il maestro panettiere Natale Laganà

La focaccia messinese conquista La7. Il maestro panettiere Natale Laganà è stato protagonista con la sua focaccia messinese “come si faceva una volta” della puntata di domenica 16 febbraio del programma “L’ingrediente perfetto”, condotto da Maria Grazia Cucinotta.

L’attrice, originaria proprio di Messina, si è confrontata con Laganà durante il programma, raccontando come si prepara la ricetta più rappresentativa dello street food in riva allo Stretto.

La focaccia messinese: simbolo di socialità

Gli ingredienti imprescindibili per la focaccia messinese sono: farina, lievito fresco, sale, zucchero, strutto, acqua e, per la farcitura, acciughe sotto sale, scarola, tuma o primo sale, pomodoro fresco e olio extra vergine d’oliva.

Natale Laganà ha spiegato nel corso della puntata i vari passaggi per la preparazione di questa prelibatezza messinese. «È stata un’esperienza emozionante. Ho apprezzato l’accoglienza di Maria Grazia Cucinotta e l’amore nei pensieri e ricordi che trasmette per la sua città, nella quale spesso torna, protagonista di molte iniziative. Preparare la focaccia tradizionale non è solo limitarsi a una ricetta, che rappresenta un pezzo di storia di Messina. È un forte simbolo di socialità: mangiare la focaccia a Messina è vivere momenti insieme, è ritrovarsi in casa o a cena fuori. Inoltre, secondo me, è anche, grazie all’occasione che La7 mi ha dato, esportare l’identità della mia città».

Natale Laganà: una passione di padre in figlio

Natale Laganà rappresenta la terza generazione di un’azienda storica nata nel 1968. Nel suo lavoro è sempre attento alla ricerca, che spazia nei diversi settori produttivi, dalla panificazione, alla gastronomia, la rosticceria, la focacceria e la pasticceria.

Laganà, inoltre, negli ultimi anni ha lavorato nella selezione delle migliori farine artigianali siciliane e, anche per la focaccia, utilizza ottime farine, che sono bilanciate così da potere dare la migliore struttura al prodotto. Il panettiere messinese è stato il vincitore del Best in Sicily 2024, nella categoria fornai, importante premio organizzato da ‘Cronache di Gusto’.

Come si prepara la focaccia messinese

Qual è il procedimento per avere in tavola la focaccia messinese “come si faceva una volta”?

Dopo un’accurata selezione degli ingredienti si prepara l’impasto, formando una buona maglia glutinica, lo stesso viene fatto maturare a temperatura controllata (4-6gradi) per 24 ore. Il giorno dopo l’impasto viene steso in teglia e si inizia dalle acciughe, poi si passa alla tuma a fette, la scarola tagliata finemente, il pomodoro fresco, sale e si inforna a 250/260 gradi per circa 20 minuti. In uscita, si finisce con olio extra vergine d’oliva. La ricetta tradizionale prevede anche una spolverata di pepe nero.

