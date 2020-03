La Fattoria delle Carezze. L’appuntamento speciale (a distanza) per i bimbi di Messina

Il coronavirus non ferma la Fattoria delle Carezze che, con i suoi animali, entra nelle case dei bambini di tutta Messina per regalare loro un sorriso e un po’ di compagnia grazie all’iniziativa “Piacere, sono Dumbo”. Lo fa, chiaramente, attraverso lo schermo e i social, con video tra la natura, trasmessi in diretta, che mettono insieme didattica e divertimento.

La Fattoria delle Carezze rientra tra le iniziative dell’Azienda agricola Villarè che, abitualmente, percorsi di didattica esperienziale e di educazione alla sostenibilità indirizzati a bambini dai 2 ai 10 anni. Non potendo però accogliere i propri ospiti nella fattoria “fisica” per via delle disposizioni di contenimento del coronavirus, i proprietari dell’Azienda ne hanno messo su una virtuale dando il via all’iniziativa “Piacere, sono Dumbo”, dal nome di uno degli ultimi arrivati nella fattoria peloritana.

«In un momento così drammatico – spiegano dall’Azienda Villarè – abbiamo scelto di provare a riempire dei vuoti, anche didattici, e di stare accanto a tutti i bambini regalandogli svago, allegria e anche qualche piccolo insegnamento, che davvero non basta mai».

Ogni settimana, in diretta Facebook, l’imprenditrice Marzia Villari e l’etologo Luigi Vadalà presentano gli animali della Fattoria ai bambini costretti a casa, insegnano loro a conoscerli, a conoscerne le particolarità, i versi, le abitudini. Tra carezze (virtuali), sorrisi e tanta allegria, la Fattoria delle Carezze 2.0 è arrivata già al suo terzo appuntamento e nei giorni scorsi ha presentato ai bambini collegati capre, asini, un gallo e una gallina.

«I bambini – raccontano Marzia e Luigi – si sono appassionati, stanno imparando a conoscere i vari animali, le loro abitudini, come si nutrono, come vengono accuditi, quali sono i loro versi, come vengono impiegati, imparano a riconoscerli e a chiamarli con i nomi delle favole Disney che sono stati loro assegnati. Sono entusiasti anche i genitori, alcuni dei quali già conoscevano e apprezzavano le attività della Fattoria delle Carezze».

Per chi fosse interessato a dare un’occhiata anche ai vecchi video, che vengono trasmessi in diretta e poi salvati sulla pagina, è possibile farlo collegandosi alla pagina Facebook dell’Azienda agricola Villarè.

(32)