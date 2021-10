La cultura in Sicilia si fa più green: al via la riqualificazione energetica di 91 siti

Al via la riqualificazione energetica dei beni culturali in Sicilia, dai parchi archeologici, ai musei, ai palazzi storici: previsti in totale 91 interventi, 13 dei quali tra Messina e provincia. L’iniziativa nasce da un contratto di “project financing” tra la Regione Siciliana e l’azienda Gemmo Spa, che si assumerà parte dei costi. A commentare, l’assessore all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità, Daniela Baglieri: «Coniughiamo efficienza energetica e valorizzazione del nostro patrimonio storico, artistico e architettonico».

L’iniziativa è stata presentata stamattina a Palazzo d’Orleans e prevede tutta una serie di interventi di ammodernamento ed efficientamento, finalizzati a rendere più green i beni culturali siciliani. Saranno coinvolti musei, aree archeologiche, biblioteche, pinacoteche, uffici ed edifici amministrativi.

«Una iniziativa innovativa – ha affermato il presidente della Regione, Nello Musumeci in conferenza stampa – che il governo regionale ha voluto avviare due anni fa e che rappresenta una perfetta intesa tra pubblico e privato. Sono orgoglioso che dalla nostra Regione, che ha autonomia assoluta in materia di beni culturali, parta un progetto moderno e allineato alle direttive dell’Ue, unico in Italia e in tutta Europa».

La spesa prevista, in totale, è di 20 milioni e 66mila euro, sostenuta per 10 milioni e 233 mila euro dalla società privata e per 9 milioni e 832 mila euro dalla Regione, con le risorse Po Fesr 2014/2020 – Azione 4.1.1.

Riqualificazione energetica dei beni culturali: gli interventi previsti a Messina e provincia

In totale sono previsti 91 interventi: 26 nel Palermitano, 13 nel Messinese, 10 nel Siracusano, 9 nel Catanese e altrettanti nell’Agrigentino, 8 nel Trapanese, 7 nel Nisseno, 6 nell’Ennese e 3 nel Ragusano.

A Messina e provincia saranno coinvolti 13 siti:

il Museo di Messina;

Biblioteca Messina;

Milazzo;

Antiquarium Giardini Naxos;

Teatro di Taormina;

Area Archeologica di Tindari;

Taormina Villa Caronia;

Museo Regionale Bernabò Lipari;

Area Archeologica di Capo d’Orlando;

Castello di Spadafora;

Museo delle Tradizioni silvo-pastorali di Mistretta;

Villa Romana di San Biagio;

Villa Romana Patti.

Previsti, tra le altre cose, interventi di relamping, di riqualificazione dei sistemi di climatizzazione, l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e di sistemi avanzati di automazione e controllo, attività di conduzione, manutenzione e monitoraggio. Inoltre, è prevista la riqualificazione energetica degli involucri di 16 edifici, selezionati tra i 91 immobili interessati.

I siti interessati dagli interventi nelle altre province della Sicilia

Provincia di Palermo – 26 siti

Albergo delle Povere;

Biblioteca Centrale Palermo;

Castello Zisa;

Dipartimento Beni culturali di Palermo;

Palazzo Abatellis;

Palazzo Riso;

Castello Maredolce / Palazzo della Favara;

Castello a mare;

Chiostro di San Giovanni degli Eremiti;

Convento della Magione;

Palazzo Ajutamicristo;

Palazzo Mirto;

Soprintendenza Mare;

Casina Cinese;

Castello della Cuba;

Museo Regionale Antonino Salinas;

Necropoli Punica;

Oratorio dei Bianchi;

Palazzo Montalbo;

Villino Florio;

Chiostro Monreale;

Museo Terrasini;

Antiquarium Himera;

Solunto;

Palazzo Beccadelli;

Antiquarium Monte Jato.

Provincia di Siracusa – 10 siti

Neapolis di Siracusa;

Museo Paolo Orsi;

Castello Eurialo;

Palazzo Bellomo;

Soprintendenza Siracusa;

Museo Archeologico Lentini;

Villa del Tellaro;

Area archeologica e Antiquarium di Megara Hyblaea;

Area archeologica Akrai;

Museo regionale Antonio Uccello.

Provincia di Catania – 9 siti

Museo – Teatro Catania;

Casa Verga;

Biblioteca Catania;

Casa Vaccarini;

Ex manifattura tabacchi;

Area archeologica di Palikè’;

Castello di Adrano;

Museo Caltagirone ( S.Agostino);

Area Archeologica Santa Venera al Pozzo.

Provincia di Agrigento – 9 siti

Valle dei Templi Agrigento;

Biblioteca Agrigento;

Casa Sanfilippo;

Museo Agrigento;

Soprintendenza Agrigento;

Museo di Licata;

Area Archeologica e Antiquarium Eraclea Minoa;

Casa Natale Pirandello;

Area Archeologica Monte Sant’Angelo.

Provincia di Trapani – 8 siti

Museo Pepoli;

Palazzo Fontana;

Palazzo Milo;

Baglio Anselmi Lilibeo;

Castello Grifeo;

Parco Archeologico Segesta;

Parco Archeologico Selinunte;

Cave di Cusa

Provincia di Caltanissetta – 7 siti

Museo Caltanissetta;

Area Archeologica Sabucina;

Area Archeologica Gibil Gabib;

Antiquarium Iconografico e Mura Timoleontee di Capo Soprano;

Museo Gela;

Area archeologica Bosco Littorio;

Complesso Minerario di Trabia Tallarita

Provincia di Enna – 6 siti

Museo Enna;

Soprintendenza Enna;

Area Archeologica Morgantina;

Palazzo Trigona Piazza Armerina;

Museo Aidone;

Villa Romana del Casale

Provincia di Ragusa – 3 siti

Soprintendenza Ragusa;

Museo Kamarina;

Area archeologica di Cava d’Ispica

