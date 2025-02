“La Casa delle Farfalle” arriva Messina: ecco le meraviglie da vedere al Museo Regionale

Si è tenuta questa mattina al Museo Regionale Accascina di Messina la conferenza stampa di presentazione della mostra itinerante “La Casa delle Farfalle”. La mostra farà tappa a Messina dal 14 febbraio al 14 giugno 2025. In un clima di storia, arte e cultura, il Museo si arricchisce di un ulteriore elemento aggiunto: le farfalle e l’educazione ambientale.

Un team di esperti naturalisti guiderà i visitatori in un viaggio alla scoperta del mondo delle farfalle. Sarà possibile porre domande, svelare curiosità e approfondire temi legati alla biodiversità.

Nata con una finalità educativa, oltre che naturalistica e ludica, questa mostra unica nel suo genere è realizzata con grande attenzione al benessere degli esemplari in tutte le fasi del progetto.

La Casa delle Farfalle al Museo: bellezza su bellezza

L’architetto Marisa Mercurio, nel portare i saluti del direttore del museo Orazio Micali, ha dichiarato che la collaborazione virtuosa tra un ente pubblico e un’associazione è un obiettivo sempre da porre e rinnovare.

«Il museo è già un luogo di bellezza e si arricchisce di quest’altra bellezza che è la Casa delle Farfalle che sarà qui fino a giugno. Devo fare un apprezzamento anche all’associazione che ha lavorato in questo luogo in maniera corretta e collaborativa» – ha proseguito.

Presente anche la dottoressa Giovanna Famà, storico dell’arte che ha curato le misure di concessione fra museo e Casa delle Farfalle. La dottoressa ha spiegato tutto il processo di rispetto delle prescrizioni in casi come questo. «Sono state richieste tutte le autorizzazioni e interrogate le amministrazioni coinvolte. Non ci sono stati ostacoli per realizzare la casa delle farfalle. I lavori sono stati eseguiti da un personale eccellente che ha collaborato in tutto per noi» – ha continuato.

Casa delle Farfalle Messina e tutela dell’ambiente

Presenti anche l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro e l’assessora alla Pubblica Istruzione Liana Cannata. Finocchiaro ha spiegato di aver già visto all’estero tipologie simili di iniziative e ha subito accolto la proposta di Enzo Scarso, direttore della mostra, con entusiasmo. «Ho capito quanto potesse essere interessante e suggestivo proporre la Casa delle Farfalle a Messina. Il museo si sta aprendo alla città con manifestazioni che non sono solo per una fascia elitaria come si può pensare. Bisogna dare spazio alla cultura e quando le istituzioni lavorano in sinergia con iniziative come questa, è bello che ognuno nella sua dimensione sia un tassello importante di un mosaico che renderà orgogliosi tutti i cittadini e non solo» – ha concluso.

La mostra è anche un’occasione per avvicinare la cittadinanza di tutte le fasce d’età a fruire delle bellezze del museo che raccoglie la memoria di Messina. Grande attenzione viene data alle scolaresche e alle nuove generazioni. A tal proposito, l’assessora Cannata ha sottolineato l’importanza della promozione di questa iniziativa proprio tra gli istituti scolastici. Le farfalle sono fondamentali nel ciclo della vita e conoscere questo mondo crea cittadini più responsabili per tutelare l’ambiente circostante.

Quando visitare la mostra

Francesco Cancellieri, presidente AssoCEA Messina APS, ha spiegato che il plus dell’iniziativa è rappresentato dalla mostra Insecta Junior del giudice Vittorio Aliquò. La mostrà può essere ospitata presso la casa delle farfalle di Messina grazie al prezioso impegno di AssoCEA Messina APS – Centro di Educazione Ambientale . L’associazione, con il Progetto Futuri Cittadini Responsabili 2.0 , mette al centro l’attenzione per la Biodiversità.

La Casa delle Farfalle non è un semplice momento ludico ma qualcosa di più. Il direttore Enzo Scarso ha, infatti, sottolineato: «tutti i i soggetti insieme oggi collaborano per far sì che la casa possa diventare un luogo dove fermarsi nel quotidiano e riflettere su ciò che la natura può rappresentare per noi».

Il lavoro che c’è dietro la Casa delle Farfalle è un lavoro di educazione e salvaguardia dell’ambiente costante che riguarda anche i Paesi di origine delle crisalidi.

La mostra sarà isitabile da lunedì a sabato dalle ore 9:00 alle 18:30.

Domenica e giorni festivi si potrà visitare la Casa delle Farfalle dalle 10:00 alle 19:00.

Prezzo dei biglietti:

Intero: €7,00

Ridotto (ragazzi fino a 14 anni): €5

Bambini (0-24 mesi): Gratuito.

(105)