L’8 marzo non è una festa, Non Una di Meno in piazza a Messina per i diritti delle donne – VIDEO

L’8 marzo non è la “Festa” della donna, ma la “Giornata” della donna: questo il concetto alla base dello slogan scelto da Non Una di Meno Messina per l’evento di questa mattina a piazza Cairoli intitolato provocatoriamente “Dancing Queens, se è la nostra festa allora balliamo (e scioperiamo)”. Una mattinata dedicata ai diritti tra musica, momenti di condivisione e dibattiti. Abbiamo chiesto ad alcune delle partecipanti alla manifestazione di raccontarci perché, oggi, ancora nel 2023, è così importante scendere in piazza e manifestare.

Se avete sentito della musica passando da piazza Cairoli questa mattina, tra le 9.30 e le 13.30, o affacciandovi dalla finestra di casa o dell’ufficio e vi siete chiesti cosa stesse succedendo, abbiamo la risposta. Questa mattina, nel cuore della città, alcune delle componenti e sostenitrici di Non Una di Meno Messina e Comitato 194 si sono incontrate, hanno allestito un banchetto e messo su un po’ di musica in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Obiettivo dell’iniziativa era quello di sensibilizzare la città ai temi della disparità di genere (e sulle disparità in generale) e su tutti quei diritti che ancora oggi sono negati o non del tutto rispettati. Questioni che molti etichettano semplicisticamente come superata, ma che non lo è affatto.

Ci siamo fermati ad ascoltare le rivendicazioni e le denunce delle donne scese in piazza a Messina per l’8 marzo, tra diritti negati, come quello all’aborto – ricordiamo che in provincia di Messina esiste un unico medico non obiettore di coscienza –, o la parità in molti posti di lavoro, sia a livello di salario sia di trattamento; e violenza di genere, quella “nascosta” tra le mura domestiche, quella psicologica e verbale, quella insita nella società. Ascoltiamo Claudia Bellomo, Brenda Russo, Maria Trovato, Giulia Musumeci di Non Una di Meno e Mariella Valbruzzi di Comitato 194.

(11)