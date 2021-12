Isola pedonale di via dei Mille, riaprono le traverse: cosa cambia con la nuova ordinanza

A soli quattro giorni dalla sua istituzione, l’Isola pedonale di Natale di via dei Mille vede le sue prime modifiche con la riapertura di alcune delle traverse chiuse dal progetto iniziale. A disporlo un’ordinanza viabile firmata ieri, lunedì 13 dicembre. Vediamo cosa cambia già a partire da oggi tra le vie dello shopping di Messina.

Aveva generato non poche polemiche la decisione di chiudere al transito, per il periodo natalizio – dall’11 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 – i tratti di via Camiciotti, via L. Manara, via N. Bixio e via E. L. Pellegrino che intersecano via dei Mille. Il Comune ha infatti deciso di riaprire le vie “incriminate” modificando la delibera di Giunta approvata a seguito della richiesta proveniente dal Consiglio Comunale.

Vediamo di seguito, le modifiche apportate all’isola pedonale di via dei Mille, punto per punto. Con l’ordinanza viabile n° 1524 del 13 dicembre 2021 il Servizio Mobilità Urbana e Autoparco dispone di:

riaprire al transito veicolare le vie Camiciotti, L. Manara e N. Bixio , nei rispettivi tratti compresi tra la via dei Mille e la carreggiata monte di viale S. Martino;

, nei rispettivi tratti compresi tra la via dei Mille e la carreggiata monte di viale S. Martino; collocare idonee barriere in via dei Mille in corrispondenza delle intersezioni con via Camiciotti (ambo i lati), via Manara (ambo i lati), via N. Bixio (ambo i lati);

collocare la segnaletica verticale di “area pedonale” e “fine area pedonale” in via dei Mille in corrispondenza delle intersezioni con via Camiciotti (ambo i lati), via Manara (ambo i lati), via N. Bixio (ambo i lati);

istituire la “ direzione obbligatoria diritto ” nelle vie Camiciotti, L. Manara, N. Bixio , in corrispondenza delle rispettive intersezioni con via dei Mille;

” nelle , in corrispondenza delle rispettive intersezioni con via dei Mille; collocare la segnaletica verticale “altri pericoli” (fig. II 35 art. 103) e pannello integrativo con la dicitura “pedoni in carreggiata”, nelle vie Camiciotti, L. Manara, N. Bixio in corrispondenza delle rispettive intersezioni con via dei Mille.

Restano chiuse le vie XXVII Luglio, N. Fabrizi e Dogali, nei rispettivi tratti compresi tra via dei Mille e via Risorgimento.

