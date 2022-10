Isola pedonale di via Camiciotti: chiusura prorogata fino al 30 dicembre 2022

Proroga per l’isola pedonale di via Camiciotti, a Messina, nel tratto compreso tra via Ugo Bassi e via Giordano Bruno. A deciderlo, la Giunta Basile con la delibera n. 297 del 30 settembre 2022. La strada rimarrà interdetta alla circolazione veicolare ancora fino al 30 dicembre 2022.

Per lungo tempo è stata l’isola della discordia perché al momento della sua prima istituzione è stata oggetto di diverse critiche. Oggi, l’area pedonale di via Camiciotti, dove insistono diversi locali di ristorazione che hanno ottenuto l’occupazione del suolo pubblico per posizionare sedie e tavolini, è diventata praticamente la normalità. Infatti, dopo averla istituita una prima volta nel 2020 e poi ancora quest’anno in vista dell’estate, la Giunta Basile ha deciso di mantenere ancora attiva la pedonalizzazione e spostare la riapertura al traffico dal 30 settembre al 30 dicembre 2022.

L’isola pedonale di via Camiciotti, situata tra via Ugo Bassi e via Giordano Bruno, di fronte all’Istituto Verona Trento, rimane in vigore ancora per tre mesi. Naturalmente, è sempre consentito il passaggio dei veicoli adibiti al servizio di persone invalide.

(Foto di repertorio)

(9)