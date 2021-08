Isola pedonale di Torre Faro, #farestate continua con il Dj set di Radio Zenith

Nell’isola pedonale di Torre Faro prosegue il programma di eventi di ATM con la rassegna #farestate. Nonostante il calendario originale segnasse una pausa tra il 26 e il 31 agosto, sono state annunciate dalla stessa ATM tre serate di sola musica nel weekend tra il 27 e il 29 agosto.

Per accedere agli spettacoli previsti nel cartellone estivo #farestate, dai 12 anni in su è obbligatorio esibire il green pass (che si può richiedere qui) unitamente ad un documento di identità. Per raggiungere il luogo è possibile spostarsi con la bus navetta messa a disposizione da ATM. L’accesso agli eventi è gratuito per un massimo di 150 posti.

#Farestate, il programma degli eventi nell’isola pedonale di Torre Faro

In attesa delle ultime proiezioni del cineforum che si concluderà il 2 settembre con “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino e del concerto di Red Ronnie che chiuderà la serie di spettacoli, ecco il programma che ATM ha annunciato per il prossimo fine settimana.

Si inizia venerdì 27 agosto alle 20.30 con il Dj set musicale dei Dj di Radio Zenith. Alle 21.30 toccherà all’esibizione musicale dei “ Ragazzi di Inedita ”;

alle con il Dj set musicale dei Dj di Alle toccherà all’esibizione musicale dei “ ”; Confermato anche per sabato 28 agosto, sempre alle 20.30, il Dj set musicale di Radio Zenith, mentre alle 21.30 sarà il turno dell’esibizione musicale della “ Tribute Band Zenith – Massimo Ranieri ”;

sempre alle il Dj set musicale di mentre alle sarà il turno dell’esibizione musicale della “ – ”; Infine domenica 29 agosto dopo il Dj set delle 20.30, un’altra esibizione musicale alle 21.30 con la “Tribute Band Zenith – Zucchero Fornaciari con i Deragli”.

