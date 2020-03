iorestoacasa… col sorriso: il video dei volontari di VIP Messina

Anche i Clown dell’Associazione VIP Messina partecipano alla campagna #iorestoacasa, per prevenire la diffusione del coronavirus. «Cercate la bellezza nelle piccole cose quotidiane, quelle che prima non notavamo ma che oggi ci riempiono le giornate! Noi ne abbiamo trovate tante, provateci anche voi». Scrivono così i volontari sulla loro pagina Facebook, in cui hanno pubblicato un video che ha l’obiettivo di regalarci un sorriso in questo momento difficile.

«Non è piacevole stare in casa per giornate intere. È facile trovare il lato negativo della situazione ma noi siamo clown, Viviamo In Positivo, e proprio in un momento come questo non possiamo abbandonare il nostro stile di vita».

È questo il messaggio dell’Associazione ViP, Viviamo in Positivo, che ha realizzato un video per contribuire alla campagna nazionale che invita le persone a restare in casa per salvaguardare la propria vita e quella degli altri.

«In casa si possono fare tantissime cose e noi lo abbiamo fatto nel modo che ci riesce meglio: con semplicità e tanta fantasia!» continuano i referenti messinesi dell’Associazione, in questi giorni di assenza forzata dal servizio in corsia.

ViviamoInPositivo Italia ODV infatti è la federazione che collega e coordina 68 associazioni VIP sparse in tutto il territorio italiano con l’obiettivo di promuovere attività di volontariato clown in strutture pubbliche e private, nonché in tutti quei luoghi in cui sia presente uno stato di disagio fisico o psichico, oltre alla formazione di circa 4700 volontari clown che prestano regolarmente servizio nelle oltre 200 strutture ospedaliere e sanitarie in tutta Italia.

A Messina sono oltre 60 i volontari ViP che prestano servizio tutte le domeniche presso l’Azienda Ospedaliera Papardo. E se oggi il modo migliore per contribuire al bene pubblico è restare tutti a casa, loro vi portano un sorriso.

Cercate la bellezza nelle piccole cose quotidiane, quelle che prima non notavamo ma che oggi ci riempiono le… Gepostet von ViP Messina am Montag, 16. März 2020

(54)