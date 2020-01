Intitolazione Largo dei Marinai Russi. Conferenza stampa congiunta

0 Condivisioni Facebook Twitter

Nella sala Boris Giuliano della Provincia regionale di Messina, lunedì 22 Aprile, si terrà la conferenza stampa, indetta congiuntamente dal Presidente dell’Ente di Palazzo dei Leoni, Nanni Ricevuto, e dal Commissario straordinario del Comune di Messina, Luigi Croce, per la presentazione della cerimonia di intitolazione di Largo dei Marinai Russi e della scopertura del busto dell’ammiraglio Fëdor Fëdorovič Ušakov, Santo patrono della Marina russa secondo la Chiesa ortodossa, annunciate per il prossimo 24 aprile. Nell’occasione, verranno illustrati pure gli eventi collaterali. Alla conferenza stampa parteciperà anche la dottoressa Tatiana Ostakhova, in rappresentanza del Consolato generale della Federazione Russa a Palermo, competente per la Sicilia e la Calabria.

