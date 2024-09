International Fashion Week: riflettori puntati su Messina dal 7 al 9 settembre

Presentati questa mattina al Comune di Messina gli appuntamenti dell’IFW International Fashion Week che si terrà nella Città dello Stretto dal 7 al 9 settembre. I protagonisti di questi tre giorni di moda saranno stilisti di fama internazionale, fashion designer e i talenti emergenti del concorso New Generations.

L’international Fashion Week è promossa dalla Camera Nazionale Giovani Fashion Designer che quest’anno ha scelto Messina per ospitare la sfilata della collezione 2024/2025 e la consegna dei Golden Muse Award.

Il premio sarà assegnato a personalità del calibro di Roberto Guarducci, Marina Corazziari, Martin Alvarez e Davorin Cordone. Questi ultimi saranno presenti nella kermesse, in programma domenica 8 settembre, alle ore 19:30 presso il monumentale Monte di Pietà.

Alla conferenza sono stati illustrati i dettagli di tutti gli appuntamenti e delle altre personalità internazionali che prenderanno parte all’IFW.

International Fashion Week Messina: i giovani e la moda

Alla conferenza di presentazione, il sindaco di Messina Federico Basile ha ricordato che in una delle sue prime interviste in qualità di Primo Cittadino si discuteva della difficoltà per un giovane messinese di affacciarsi al mondo della moda: «a distanza di due anni il campo della moda sta dando l’opportunità ai nostri giovani di crescere in questo mondo. Anche comparti come quello della moda possono essere sviluppati nel nostro territorio e l’International Fashion Week ne è un esempio. Questo evento serve anche alla città che per l’occasione aprirà il Monte di Pietà e non possiamo che augurarci di ospitarlo ancora».

La presidente della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer Alessandra Giulivo ha dichiarato: «l’International Fashion Week è un evento unico nel suo genere anche a livello nazionale. L’evento si svolgerà dal 7 al 9 settembre. Quest’anno si tratta della sesta edizione e abbiamo voluto organizzarla a Messina perchè il nostro è un progetto che parte dal sud. Giorno 8 si svolgeranno le sfilate di moda e la location prescelta è il monumentale Monte di Pietà». La presidente ha poi spiegato che la Camera Nazionale Giovani Fashion Designer è una realtà molto presente in Sicilia e nella provincia di Messina e si occupa di promuovere l’arte e la moda in tutte le sue sfaccettature. In più, la Camera si occupa di accompagnare gli associati ad entrare nel mondo del lavoro grazie ad assistenza fiscale e amministrativa e ad uno sportello di job placement.

In conclusione, Alessandra Giulivo ha spiegato come saranno articolare le sfilate e l’arrivo di due stiliste dalla Polonia.

Il mondo della moda non si limita solo agli stilisti

Dario Caminiti, Direttore della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, ha affermato: «intendiamo puntare molto sul giovane che vuole approdare nel mondo della moda. Per questo motivo, anche quest’anno, abbiamo indetto questo concorso delle New Generations dove il candidato si presenta con dei bozzetti dedicati al mondo dell’haute couture e del prêt-à-porter». I tre vincitori riceveranno borse di studio per un totale di 14.500 € e altri incentivi.

Anche l’assessore Massimo Finocchiaro ha evidenziato l’importanza di un evento del genere per i giovani e ha sottolineato che il mondo della moda non si limita soltanto agli stilisti. In più, ha ricordato che l’Amministrazione investe sulla formazione dei giovani e il tutoraggio di questi ultimi per dare sempre più opportunità lavorative e non solo.

Presente alla conferenza di presentazione dell’International Fashion Week anche Piero Ricciardo, direttore regionale ENASC Sicilia.

Che cos’è la Camera Nazionale Giovani Fashion Designer

La Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, associazione di settore moda dell’UNSIC (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori Coltivatori) coordina e promuove lo sviluppo dell’arte in senso lato e della moda in tutte le sue sfaccettature in Italia e all’estero: la priorità è valorizzare, promuovere e sostenere i talenti emergenti della classe creativa, dando vita ad iniziative ed eventi dedicati alle nuove generazioni, creando sempre molteplici occasioni di incontro con le storiche realtà italiane ed internazionali della moda.

Il programma dell’International Fashion Week Messina

Sabato 7 settembre 2024

shooting fotografico dalle ore 10:00 presso le location culturali più suggestive della città di Messina. Gli shooting saranno curati dal fotografo Antonio Taccone.

Domenica 8 settembre 2024

Palazzo Monte di Pietà – ore 18:30 red carpet con interviste e foto per la stampa. Come inviato ci sarà il giornalista Massimiliano Cavaleri;

ore 19:30 – sfilate di alta moda e consegna del premio “Golden Muse Award”, presenta Alessandra Giulivo;

Golden Muse Award: Roberto Guarducci, Marina Corazziari, Martin Alvarez, Davorin Cordone.

Eccellenza Made in Italy: Gian Piero Cozza couturier di Napoli Couture.

International Fashion Designer: Patrycja Plesiak – Anna Cichosz.

New Generations: Erica Giorgianni, Noel Tomassini, Achiporita Gallo (finalisti del concorso).

Lunedì 9 settembre

Incontro presso la sala meeting dell’hotel Messenion di Messina. Alle 10:30 lo stilista Martin Alvarez incontra gli studenti dell’ente Eris Formazione ed i Fashion Designer.

Make-up & Hair Team a cura di Francesco Cogliandro.

