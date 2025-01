INPS Messina: lunedì 27 gennaio trasferimento nella nuova sede di via Argentieri

La sede ll‘INPS di Messina sarà trasferita da via Capra a via Argentieri (accanto al Municipio). Gli appuntamenti già calendarizzati dall’utenza nella precedente sede, da lunedì 27 gennaio saranno tutti effettuati nella nuova sede di via Argentieri.

Giorno 27 gennaio, tutti gli uffici INPS Messina che al momento si trovano nell’immobile di via Tommoaso Capra, saranno trasferiti nella storica sede INPS di via Argentieri 1.

L’edificio accoglierà l’Agenzia prestazioni e servizio individuali, gli ispettori di vigilanza e tutte le postazioni di front end dedicate al servizio di informazione al pubblico.

