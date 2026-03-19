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Foto frontale sede principale Università degli Studi di Messina

Inizia il 19 marzo la stagione dei “Concerti dell’Ateneo” dell’Università di Messina

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1' min di lettura

L’Università di Messina, in collaborazione con il Conservatorio “Arcangelo Corelli”, organizza la 36ª Stagione dei “Concerti dell’Ateneo”. I concerti sono in programma a partire dalle ore 21 di oggi, giovedì 19 marzo, presso l’Aula Magna del Rettorato.

Per l’evento inaugurale sarà eseguita l’Ensemble Barocco “Corelli”, l’ingresso è gratuito.

Il nuovo ciclo di appuntamenti musicali in Ateneo si inserisce nel solco dei tradizionali concerti. Nel corso delle varie edizioni i Concerti d’Ateneo dell’Università di Messina hanno registrato una costante partecipazione della Comunità universitaria e della cittadinanza. Un risultato che testimonia la capacità del progetto di trasformare la musica in strumento di partecipazione, dialogo e coesione sociale.

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