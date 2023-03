Informazione e formazione contro il Papilloma Virus, il 4 marzo l’appuntamento al Papardo

Appuntamento sabato 4 marzo all’Ospedale Papardo di Messina per una mattinata dedicata alla prevenzione del Papilloma Virus. Una campagna rivolta a tutti, ragazzi e ragazze, uomini e donne, specialmente ai più giovani per formare e informare sul virus HPV, sulle sue cause e su come prevenirlo. Ce ne parlano il prof. Alberto Firenze, Commissario del Papardo e il dott. Salvatore Sidoti, Responsabile SPEM dell’Asp di Messina.

Sabato 4 marzo è la Giornata Internazionale contro il Papilloma Virus e l’Ospedale Papardo di Messina ha previsto un box informativo che sarà allestito al quarto piano della struttura, presso l’area antistante il bar, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Nel contempo, seguendo le linee guida previste dal Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, sarà portata avanti una campagna informativa che coinvolgerà le scuole.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina in conferenza stampa, cui sono intervenuti il prof. Alberto Firenze, appena insediatosi come Commissario dell’Azienda Ospedaliera Papardo, il dott. Salvatore Sidoti, Responsabile SPEM (Servizio Prevenzione Epidemiologia e Medicina Preventiva) dell’Asp e la dottoressa Maria Santo, presidente del Comitato Consultivo del Papardo.

Chi può fare il vaccino contro il Papilloma Virus?

Vediamo di seguito chi può fare il vaccino contro il Papilloma virus (HPV), quante dosi sono previste e quali le fasce d’età:

Donne e uomini dagli 11 ai 14 anni (compresi), 2 dosi (0-6 mesi) – Se la seconda dose di vaccino viene somministrata prima dei 5 mesi dalla la dose, deve essere sempre somministrata una terza dose. La seconda dose va somministrata almeno un mese dopo la la dose e la 3a dose va somministrata almeno 3 mesi dopo la seconda dose. Tutte e tre le dosi devono essere somministrate entro un periodo di 1 anno.

– Se la seconda dose di vaccino viene somministrata prima dei 5 mesi dalla la dose, deve essere sempre somministrata una terza dose. La seconda dose va somministrata almeno un mese dopo la la dose e la 3a dose va somministrata almeno 3 mesi dopo la seconda dose. Tutte e tre le dosi devono essere somministrate entro un periodo di 1 anno. Donne e uomini dai 15 anni in poi, 3 dosi (0-2-6 mesi) – La seconda dose va somministrata almeno un mese dopo la la dose e la terza dose va somministrata almeno 3 mesi dopo la seconda dose. Tutte e tre le dosi devono essere somministrate entro un periodo di 1 anno.

Il Papilloma Virus si può contrarre per via sessuale, ma non solo, e può portare all’insorgenza del tumore alla cervice uterina. La campagna di vaccinazione è indirizzata sia agli uomini sia alle donne. In Sicilia, la vaccinazione contro il Papilloma Virus è gratuita fino al compimento del 45° anno per i soggetti di sesso femminile e fino al compimento del 24° anno per i soggetti di sesso maschile.

