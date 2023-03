Messina, Alberto Firenze Commissario del Papardo: «Integrazione del personale entro fine mese»

Il prof. Alberto Firenze, ex Commissario Covid di Messina, si insedia come Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera “Papardo”: «Dovrò affrontare nuove sfide – commenta –, consapevole situazione complicata sanità, ma anche professionalità d’eccellenza di quest’ospedale». Tra le problematiche più pressanti, la carenza di personale.

Si è svolta questa mattina presso l’Auditorium dell’Ospedale Papardo di Messina la conferenza stampa di presentazione della Giornata dedicata alla prevenzione e alla vaccinazione contro il Papilloma Virus. A margine dell’incontro, il neo-Commissario Alberto Firenze ha espresso le sue prime impressioni e fatto il punto su quelle che sono le priorità.

«Porterò avanti questo nuovo incarico al Papardo – ha affermato Firenze – con lo stesso impegno e la stessa abnegazione del precedente, quando ero commissario dell’Ufficio Covid 19 di Messina, consapevole, da una parte, delle molteplici difficoltà al momento nel mondo della sanità e della complessità delle sfide che dovrò affrontare, ma anche delle eccellenze esistenti in questo nosocomio, dove operano, in diversi settori, professionisti molto capaci che ogni giorno mettono il massimo impegno per garantire alte prestazioni e servizi adeguati».

