Messina, a piazza Duomo un’“infiorata” di sale colorato per la Notte Mariana: foto e programma

Al via i preparativi a piazza Duomo per la Notte Mariana di Messina in programma il 2 giugno 2023, alla vigilia delle celebrazioni per la Madonna della Lettera. Ai piedi della Cattedrale, già da questa mattina, è iniziato l’allestimento del “tappeto artistico”, un’infiorata ma fatta di sale colorato, dedicata alla protettrice della città dello Stretto.

Porte aperte e visite guidate in calendario domani sera in occasione della Notte Mariana, iniziativa pensata per accompagnare i messinesi verso le celebrazioni dedicate alla Madonna della Lettera, che si svolgeranno, invece, il 3 giugno. Intanto, questo venerdì sarà possibile visitare la Chiesa dei Catalani, la Chiesa di San Giuseppe, la Chiesa di Santa Caterina e la Chiesa di Sant’Elia. Prevista, inoltre, l’apertura straordinaria della stanza del sindaco di Messina, a Palazzo Zanca, dove sarà possibile ammirare due dipinti dedicati alla Madonna della Lettera.

Madonna della Lettera: il programma di eventi della “Notte Mariana” 2023 a Messina

Pubblichiamo di seguito, il programma completo della Notte Mariana che si svolgerà domani, 2 giugno 2023, a Messina, alla Vigilia della Madonna della Lettera. Il calendario è suddiviso in eventi e visite.

Gli eventi della Notte Mariana 2023 a Messina:

Tappeto artistico

“Vos et ipsam civitatem benedicimus”, a cura del gruppo “Amici dell’Arte”

Parrocchia Santa Maria di Portosalvo di Santa Teresa di Riva

Ore 19.45 – Inaugurazione e benedizione a Piazza Duomo.

Eseguito dal Gruppo Devoti Matri a Littra Bordonaro

Ore 20.00 – Edicola di via I Settembre.

Ore 20.00 – Concerto alla Basilica Cattedrale.

Conferenza tenuta da Mons. Prof. Mario Di Pietro

Canonico Capitolo Protometropolitano

Ore 21.00 – Chiesa SS. Annunziata dei Catalani.

Conferenza tenuta da Mons. Giò Tavilla (con intermezzi musicali)

Ore 21.30 – Parrocchia Santa Caterina.

Conferenza tenuta dal Rev. Prof. Don Vincenzo M. Majuri

Istituto Teologico San Tommaso

Ore 22.00 – Chiesa SS. Annunziata dei Catalani.

Concerto eseguito dall’Accademia Syntagma Musicum

Ore 22.15 – Chiesa San Giuseppe.

Ore 23.00 – Chiesa SS. Annunziata dei Catalani.

Le visite in programma il 2 giugno 2023 a Messina

Stanza del Sindaco di Messina

Dalle ore 20.00 alle ore 23.00

Apertura straordinaria e visita guidata ai dipinti della Madonna della Lettera a Palazzo Zanca.

Dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Visita Guidata al fercolo della Madonna della Lettera e al Vascelluzzo.

Dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Apertura straordinaria, visita guidata e proiezione del docufilm “Benediciamo voi e la stessa Città”.

Dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Apertura straordinaria e Visita al Museo.

Dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Apertura straordinaria della Chiesa ed esposizione di un dipinto inedito della Madonna della Lettera e della Manta argentea della Madonna della Scala.

Dalle ore 20.00 alle 22.00

Apertura straordinaria della Chiesa.

Il programma completo delle celebrazioni per la Madonna della Lettera 2023 è disponibile a questo link.

(3)