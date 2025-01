Incidenti Stradali. Siglato un Protocollo di Intesa a Messina fra Procura, Aziende Sanitarie e Forze dell’Ordine

Per prevenire e contrastare gli incidenti stradali e valorizzare le norme con il supporto di competenze e professionalità multidisciplinari, è stato firmato un Protocollo d’Intesa. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, le Aziende Sanitarie della Città e le Forze dell’Ordine hanno firmato il Protocollo per gli accertamenti tossicologici nei casi di omicidio stradale e lesioni personali gravi o gravissime.

Il lavoro di squadra su più fronti per contrastare i sempre più frequenti incidenti stradali è fondamentale. L’omicidio stradale è reato; favorire i corretti accertamenti dello stato di ebbrezza o alterazioni psicofisiche in caso di assunzione di sostanze stupefacenti è di vitale importanza.

Siglato un protocollo di Intesa a Messina: in cosa consiste

In caso di incidente stradale in cui uno o più persone siano morte o abbiano riportato gravi lesioni, ecco cosa si farà:

attivazione di una rete di controllo che, all’interno delle strutture sanitarie, garantendo le libertà individuali , ricercherà nel sangue e nella saliva la concentrazione di alcol o altre sostanze;

, ricercherà la concentrazione di alcol o altre sostanze; i campioni vengono poi indirizzati al Laboratorio ASP di Messina per analisi e screening di primo livello ;

; se il campione è positivo, verrà inviato all’AOU G. Martino per le analisi di conferma di II livello.

L’obiettivo alla base del protocollo è, infatti, quello di poter contare sulla validità scientifica del dato per una piena e corretta applicazione della legge da parte delle Forze dell’Ordine. Queste ultime, ogni giorno si trovano a presidiare il territorio soprattutto con uno scopo preventivo e di repressione di comportamenti scorretti.

I firmatari del Protocollo

Il protocollo è stato sottoscritto anche alla presenza della Rettrice dell’Università degli Studi di Messina Prof.ssa Giovanna Spatari. Il Protocollo d’Intesa siglato a Messina apre a prospettive più ampie. Tra le sue motivazioni di fondo c’è la volontà di applicare un lavoro di squadra costruttivo e concreto tra istituzioni per favorire un’attività di formazione e di conoscenza su più livelli, dai professionisti ai giovani studenti. La cultura e la consapevolezza devono favorire una maggiore sensibilizzazione, soprattutto sull’adozione di comportamenti corretti come non guidare in caso di assunzione di alcol e contribuire a salvare molte vite.

Firmatari del Protocollo:

il Procuratore della Repubblica, dott. Antonio D’Amato,

il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, dott. Giuseppe Cuccì,

il Direttore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina, Dott. Giorgio Giulio Santonocito,

il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Papardo Dott.ssa Catena Di Blasi,

il Direttore Amministrativo dell’Ospedale Piemonte – IRCCS “Centro Neurolesi Bonino Pulejo” Felicita Crupi, in rappresentanza del Direttore Generale Dott. Maurizio Lanza,

il Questore di Messina dott. Annino Gargano,

il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina, Colonnello Lucio Arcidiacono,

il Comandante Provinciale della Guardia di Finanzadi Messina Colonello t. SPEF Girolamo Franchetti,

per la Sezione Polizia Stradale di Messina il Dirigente, dott. Antonio Capodicasa.

