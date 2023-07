Inaugurate le panchine europee a Messina: l’omaggio a due italiani – VIDEO e FOTO

Seguendo l’esempio di numerosi comuni d’Italia, sbarcano a Messina le panchine europee. Grazie all’iniziativa dell’associazione “Messina in Progresso”, chi andrà alla Villa Dante potrà ora sedersi sulle panchine ritinteggiate di blu e giallo e ricordare quel sogno europeo che anima ardentemente le vite di molti, come animò anche quelle di due nostri connazionali di cui, con questo gesto, si vuole omaggiare la memoria.

«Una panchina non è solo una panchina – dichiara Arianna Vignetti, ambasciatrice e volontaria della Fondazione “Antonio Megalizzi” – se ci pensiamo, può diventare luogo di incontro e di condivisione dove promuovere la creazione di una cittadinanza consapevole e coinvolta nella vita dell’Unione Europea. Uno spazio di comunità dove sviluppare il nostro senso critico, civile ed etico della società».

Due panchine europee a Messina: a chi sono dedicate e perché

Sono due le panchine europee che, a Messina, sono state inaugurate l’8 luglio alla Villa Dante e sulle quali svettano le targhe in memoria di David Sassoli e del giovane reporter Antonio Megalizzi. Due generazioni diverse, eppure Sassoli e Megalizzi erano uniti dagli stessi valori e dallo stesso spirito europeo: «Il sogno di Antonio era di avvicinare l’Unione Europea alla gente comune – ricorda Arianna Vignetti – con un linguaggio che fosse semplice e adatto a ognuno di noi».

La città di Messina si unisce così ai numerosi comuni d’Italia che, da nord a sud, hanno aderito all’iniziativa “Panchina europea” e che oggi ne conta oltre 60. Mossi da quello “spirito europeo” che quasi 70 anni fa animò la Conferenza di Messina, fortemente voluta da Gaetano Martino, l’associazione “Messina in Progresso” dona alla comunità messinese le panchine europee: una (quella dedicata a Megalizzi) è posta di fronte al palchetto della Villa Dante, mentre l’altra (quella dedicata a Sassoli) potrà essere ammirata all’ingresso di via Provinciale.

Un dono che è, allo stesso tempo, simbolo di un sogno per una Messina migliore come ci rivela una volontaria di “Messina in Progresso”: «Per questa città sogno più luoghi di aggregazione, in tutti i sensi». Il servizio:

La realizzazione della panchine europee a Messina è stata sostenuta con il patrocinio della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, della Rappresentanza del Parlamento Europeo in Italia, del Movimento Federalista Europeo e della Gioventù Federalista Europea, del Centro di Documentazione Europea di Messina e, infine, della Fondazione “Antonio Megalizzi”.

