In Sicilia torna il maltempo: allerta meteo arancione per il 10 novembre

Niente “estate di San Martino” quest’anno per la Sicilia che domani, mercoledì 10 novembre, sarà in allerta meteo arancione a causa del previsto maltempo. La Protezione Civile Siciliana, infatti, ha diramato il bollettino che vede tutta l’Isola in fase di pre-allarme dalle ore 16.00 di oggi alle 24.00 di domani.

Già nelle scorse ore un forte nubifragio si è abbattuto sulla Sicilia Centrale, tra le province di Palermo, Enna, Caltanissetta e Agrigento. A Scillato, in provincia di Palermo, la Protezione Civile segnala acqua, detriti e fango lungo le strade; mentre a Gangi è esondato il torrente Rainò, bloccando due famiglie dentro le rispettive case. Allagamenti in diverse zone, da Lascari a Cefalù. Questa le situazione attuale, così come fotografata dal Dipartimento Regionale.

Per quel che riguarda la provincia di Messina, l’allerta meteo arancione della Protezione Civile è estesa sia alla fascia tirrenica che a quella ionica. Le previsioni di 3B Meteo per domani, attualmente, indicano venti tesi di Scirocco tra Calabria e Sicilia con raffiche fino a 60-70 km/h, puntualmente superiori lungo il versante tirrenico dell’isola nelle prime ore del giorno.

In caso di maltempo, si ricorda, la Protezione Civile invita alla massima prudenza, ad evitare sottopassaggi e scantinati, a rischio allagamento in caso di pioggia. In particolare per chi si trova alla guida, l’invito è a limitare la velocità e a fermarsi in un luogo sicuro in caso di difficoltà, in attesa che le condizioni meteo migliorino.

Maggiori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore.

