“Il Volo” a Messina il 26 Gennaio: servizio speciale di Atm e cambiamenti alla viabilità

Per il concerto del gruppo musicale “Il Volo” a Messina che sarà domenica 26 gennaio al Palrescifina, Atm attiverà un servizio speciale.

L’Azienda Trasporti metterà a disposizione del pubblico i bus navetta e prolungherà anche il servizio del tram.

L’Azienda Trasporti metterà a disposizione del pubblico i bus navetta, che collegheranno lo Zir e via A. Celi (ex Strada Statale 114), con capolinea al bivio per il palazzetto.

Il servizio navetta sarà attivo dalle ore 18 fino all’inizio del concerto, per poi riprendere a conclusione dell’evento sino al completo deflusso del pubblico. L’Azienda Trasporti di Messina prolungherà anche il servizio del tram, che continuerà a circolare fino a quando tutti gli spettatori avranno lasciato il PalaRescifina.

Dove acquistare i biglietti Atm per “Il Volo” a Messina

ATM Spa metterà inoltre a disposizione anche le navette a cura e spese degli organizzatori del concerto, che faranno la spola tra i parcheggi dello stadio San Filippo e l’ingresso del Palarescifina.

Il biglietto (andata e ritorno) avrà il costo di 4 euro e potrà essere acquistato nei box vendita di Atm Spa:

Annunziata

Cavallotti,

ZIR,

front-office via La Farina.

In alternativa, ci sono le emettitrici automatiche attive h24:

Santa Margherita,

Zir,

villa Dante,

Cavallotti,

stazione Centrale,

largo Minutoli,

Annunziata,

via Circuito a Torre Faro,

statua di Padre Pio.

Ultima opzione: tramite app ATM MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet) e presso le rivendite affiliate SIR.

In occasione del concerto del gruppo musicale “Il Volo” a Messina, in programma al PalaRescifina, domenica 26 gennaio, alle ore 21, e i cui servizi sono organizzati dall’Amministrazione comunale per una migliore ed adeguata fruizione, sono previste limitazioni viarie.

Provvedimenti viari per il concerto

Per favorire il corretto svolgimento del concerto e garantire in sicurezza l’entrata e l’uscita degli spettatori, il servizio comunale di Mobilità urbana ha disposto provvedimenti viari. Ciò serve per regolamentare la circolazione nelle strade limitrofe al PalaRescifina e in quelle interessate dal transito veicolare e pedonale indotto dall’evento. Pertanto, nella giornata di domenica 26 gennaio, dalle ore 16.30 alle ore 03.00 del giorno successivo, e comunque fino a cessata esigenza vigeranno i seguenti divieti:

a) divieto di sosta , con zona rimozione coatta, entrambi i lati (con collocazione di idonea segnaletica stradale verticale) e divieto di transito veicolare in via degli Agrumi (strada arginale), in direzione di marcia maremonte, nel tratto compreso tra via Sacra Famiglia ed il “Parcheggio giallo”;

, con zona rimozione coatta, entrambi i lati (con collocazione di idonea segnaletica stradale verticale) e divieto di transito veicolare in (strada arginale), in direzione di marcia maremonte, nel tratto compreso tra via Sacra Famiglia ed il “Parcheggio giallo”; b) divieto di transito veicolare, in via degli Agrumi (strada arginale), direzione di marcia monte-mare, a monte dell’impianto sportivo PalaRescifina, in corrispondenza del varco di accesso al “Parcheggio giallo”, consentendo il transito degli autobus ATM e dei veicoli autorizzati;

in via degli Agrumi (strada arginale), direzione di marcia monte-mare, a monte dell’impianto sportivo PalaRescifina, in corrispondenza del varco di accesso al “Parcheggio giallo”, consentendo il transito degli autobus ATM e dei veicoli autorizzati; c) divieto di sosta , con zona rimozione coatta, entrambi i lati, in via Sacra Famiglia, nel tratto compreso tra le vie degli Agrumi (strada arginale) e via 1 A, al fine di consentire il transito degli autobus ATM;

, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, in via Sacra Famiglia, nel tratto compreso tra le vie degli Agrumi (strada arginale) e via 1 A, al fine di consentire il transito degli autobus ATM; d) collocare idonea transennatura longitudinale lungo la via degli Agrumi (strada arginale), nel tratto compreso tra via Sacra Famiglia ed il varco di accesso al “Parcheggio giallo”, al fine di delimitare un percorso pedonale (lato nord della strada) e consentire (lato sud della strada) il transito degli autobus navetta messi a disposizione degli organizzatori da ATM S.p.A., sia dello shuttle garantito, invece, dall’Amministrazione comunale per i fruitori provenienti dal parcheggio Z.I.R., dei veicoli dell’organizzazione del concerto, di ciclomotori, motocicli ed autovetture degli spettatori che potranno sostare nelle aree di parcheggio di pertinenza del “Palarescifina.

Ulteriori disposizioni per “Il Volo” a Messina

Gli autobus menzionati impegneranno il seguente percorso: via Celi, via Carosio (strada di accesso allo svincolo autostradale), strada perimetrale dello stadio “F. Scoglio”, via degli Agrumi (strada arginale), via Sacra Famiglia, via 1 A, via A. Celi. I ciclomotori, motocicli e autovetture degli spettatori, i veicoli dell’organizzazione diretti alla suddetta area di parcheggio di pertinenza del PalaRescifina, dovranno accedervi impegnando il seguente percorso: via Celi, via Carosio (strada di accesso allo svincolo autostradale), strada perimetrale dello stadio “F. Scoglio”, via degli Agrumi (strada arginale) lato sud (parte delimitata dal transennamento longitudinale).

Inoltre:

e) dalle ore 18.30 alle 03.00 del giorno successivo e comunque fino a cessata esigenza, divieto di transito veicolare, con collocazione di idonee barriere e presidi, nella strada di collegamento tra la strada comunale San Filippo Superiore – contrada Baglio ed il “Parcheggio verde” dello stadio Scoglio;

e comunque fino a cessata esigenza, divieto di transito veicolare, con collocazione di idonee barriere e presidi, nella strada di collegamento tra la strada comunale San Filippo Superiore – contrada Baglio ed il “Parcheggio verde” dello stadio Scoglio; f) prevedere di dedicare , interamente, l’area di parcheggio “ospiti” (area verde) dello stadio Scoglio per la sosta degli autobus provenienti dall’esterno del territorio comunale e ad esaurimento della stessa area di prevedere ulteriori spazi per detti autobus lungo la via degli Agrumi pressi Tribuna Stampa;

, interamente, l’area di parcheggio “ospiti” (area verde) dello stadio Scoglio per la sosta degli autobus provenienti dall’esterno del territorio comunale e ad esaurimento della stessa area di prevedere ulteriori spazi per detti autobus lungo la via degli Agrumi pressi Tribuna Stampa; g) prevedere la sosta di autoveicoli degli spettatori , dotati di apposito contrassegno, nelle aree di parcheggio “rossa”, “gialla” dello stadio Scoglio e nell’area di parcheggio di pertinenza del “PalaRescifina” fino ad esaurimento delle stesse aree;

, dotati di apposito contrassegno, nelle aree di parcheggio “rossa”, “gialla” dello stadio Scoglio e nell’area di parcheggio di pertinenza del “PalaRescifina” fino ad esaurimento delle stesse aree; h) prevedere la sosta dei veicoli dell’organizzazione del concerto (con contrassegno rilasciato dalla stessa organizzazione), di ciclomotori e motocicli e di autoveicoli degli spettatori, dotati di apposito contrassegno, nelle aree di parcheggio di pertinenza del PalaRescifina.

