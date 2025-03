Colori, sorrisi e tanta allegria: gli alunni della Cannizzaro Galatti raccontano il Carnevale sostenibile

La festa dei colori, la festa dell’allegria ma soprattutto la festa di tutti gli alunni. Anche quest’anno grande successo per “Eco-Maschera – Una scuola sempre più ecologica”, l’evento di carnevale organizzato dall’Istituto Comprensivo “Cannizzaro Galatti” di Messina e giusto alla sua decima edizione. Questa mattina il Palacultura è stato invaso da decine di bambini e ragazzi, tutti rigorosamente in maschera, pronti a sfilare sul palco. Non vedevano l’ora di mostrare, insieme agli insegnati e sotto la guida della dirigente scolastica Egle Cacciola, i veri e propri capolavori che hanno realizzato con l’aiuto delle famiglie e utilizzando materiali di riciclo. Anche il carnevale 2025, infatti, ha avuto come filo conduttore la sostenibilità.

«Grazie ragazzi per esserci, grazie ai genitori che hanno lavorato tanto tra porporina, cartone e plastica, e grazie all’Amministrazione Comunale che ci ha seguito in questa piccola grande avventura e che oggi ci ha dato la possibilità di vivere l’evento in questa location» ha sottolineato la dirigente scolastica Egle Cacciola.

Presente anche l’assessora Liana Cannata: «Voglio fare i complimenti alla dirigente, che è sempre presente, operativa e vicina ai suoi ragazzi e alle loro famiglie. È davvero lodevole collegare la festa del carnevale al tema dell’ecologia e della sostenibilità: così riusciamo a sensibilizzare anche i più piccoli sull’importanza della tutela ambientale, attraverso il gioco e le maschere di carnevale».

Mastelli della raccolta differenziata, le emozioni di Inside Out, i piatti tipici della tradizione messinese, ma anche il circo, gli etruschi, gli dei greci. Ogni classe, a patire dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria, si è presentata davanti ad una giuria con entusiasmo, orgoglio e la travolgente allegria che solo i bambini riescono a trasmettere. Il risultato finale è stata una mattinata trascorsa all’insegna della spensieratezza, in cui anche i grandi sono tornati per qualche ora bambini.

La giuria era formata da: Letizia Lucca – giornalista, Rocco Papandrea – fotografo, Marino Rinaldi – giornalista, Floriana Riso – direttore di Normanno, Linda Schifani – ingegnere per l’ambiente e quattro attentissimi ed emozionati nonni.

L’appuntamento adesso è per il prossimo anno, per scoprire come la fantasia dei bambini riuscirà a dare forma a nuove e meravigliose maschere di carnevale.

