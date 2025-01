Il Volo a Messina: appuntamento il 26 gennaio al Palarescifina

Il Volo farà tappa a Messina. Il nuovo tour de Il Volo è partito da Milano ed è già sold out. Si chiama “Tutti per uno – Ad Astra live nei Palasport” e in Sicilia, a Messina, l’appuntamento è per il 26 Gennaio 2025 al Palarescifina.

Le voci di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble creeranno un’armonia travolgente insieme agli otre 30 elementi sul palco tra orchestra e band diretti dal Maestro Edmondo Mosè Savio.

Lo show vedrà uno spettacolo tutto nuovo, dalla produzione alla scaletta. A fare da sfondo, cinque grandi schermi scandiranno con immagini uno spettacolo arricchito da laser e giochi di luci di oltre due ore.

Il Volo a Messina: spettacolo al Palarescifina

Il Volo a Messina regalerà una scaletta in cui tradizione e innovazione si fondono insieme per valorizzare le personalità dei tre artisti. Ci saranno i brani del primo disco inediti “Ad Astra” tra cui il singolo presentato a Sanremo 2024 “Capolavoro” e l’ultimo singolo pubblicato “Tra le Onde”. Immancabili i più grandi successi della tradizione musicale italiana.

Tra applausi e standing ovation il trio ha così festeggiato insieme al proprio pubblico il ritorno in Italia nei palasport.

Il tour prevede numerose tappe in Italia per tutto il mese di gennaio. Il Volo farà tappa a Messina il 26 gennaio con il live in programma al Palarescifina.

Dopo l’Italia il trio proseguirà ad ottobre con live in concert 2025 nelle principali capitali europee e con numerose date in America Latina, Stati Uniti e Canada.

I biglietti per la data di Messina sono disponibili sul sito Puntoeacapo.uno, sui circuiti e nei punti vendita abituali.

