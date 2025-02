Carnevale 2025: gli eventi nella provincia di Messina. La parola d’ordine è divertimento

Come passare il Carnevale 2025 nella provincia di Messina? Il divertimento c’è per tutti i gusti per festeggiare insieme all’insegna del colore e dell’allegria. Oltre agli appuntamenti di Messina nei quartieri e nei villaggi, anche gli eventi in provincia non sono da meno.

Il Carnevale 2025 a Villafranca Tirrena

A Villafranca Tirrena, sabato 1 Marzo al CAG “Fabrizio Ripa” dalle ore 17:00 inizierà il Carnival Party con la Sfilata delle mascherine. Sarà un pomeriggio ricco di divertimento con tante sorprese. L’evento è gratuito ed aperto a tutti. Per ogni bimbo ci saranno merenda e gadget a tema.

Le iscrizioni devono avvenire entro venerdì 28 febbraio e si possono effettuare presso il CAG “Fabrizio Ripa” o chiamando il numero 375 7242256.

I festeggiamenti a Villafranca Tirrena non finiscono qui! L’associazione Amare Villafranca, domenica 2 marzo alle ore 15:00 organizza la “Festa di Carnevale 2025”. Dove? Presso il Piazzale della Chiesa Nostra Signora di Lourdes (via Dante Alighieri 68).

Il programma prevede giochi, musica, divertimento per grandi e piccini, truccabimbi, gioco omaggio per tutti i bambini iscritti. Poi ancora: sfilata delle mascherine, macchina dei pop-corn e dello zucchero filato, macchina sparabolle di sapone, battaglia di coriandoli, chiacchiere omaggio per tutti e molto altro ancora!

La quota di iscrizione è di 7 euro a bambino.

I bambini possono essere iscritti da

La Perlìn – Mini Family Store

Gianber

Edicola Cartoleria Sabrina Formica.

Saponara e Jelsi: due tradizioni carnevalesche

L’8 marzo 2025 sarà una giornata memorabile per gli abitanti di Jelsi e Saponara. Due tradizioni carnevalesche si uniranno in un evento straordinario. L’Orso di Jelsi ospiterà L’Orso di Saponara e tutta la Corte Principesca, creando un’occasione unica di festa e celebrazione culturale.

La giornata sarà ricca di attività e spettacoli che celebreranno l’incontro tra le due tradizioni:

Ore 09:30 : Escursione a cura della guida Michele Permanente Guida Ambientale Escursionistica nelle colline di Jelsi e visita del paese;

: Escursione a cura della guida nelle colline di Jelsi e visita del paese; alle 17:00 : Piazza Umberto I° – Giochi in maschera per bambini con animazione a cura della PRO LOCO JELSI;

: Piazza Umberto I° – Giochi in maschera per bambini con animazione a cura della PRO LOCO JELSI; ore 17:00 : Sfilata dall’Orso e dalla Corte Principesca SAPONARA (ME) . Le strade del paese si animeranno di colori, musica e balli.

: Sfilata dall’Orso e dalla Corte Principesca SAPONARA (ME) . Le strade del paese si animeranno di colori, musica e balli. Ore 19:00 : Largo Giurista M. Testa Rappresentazione dall’Orso e dalla Corte Principesca SAPONARA (ME).

: Largo Giurista M. Testa Rappresentazione dall’Orso e dalla Corte Principesca SAPONARA (ME). Ore 19:30 : La ballata dell’UOMO-ORSO.

Carnevale 2025 provincia di Messina: Milazzo e il mare

A Milazzo ci sarà un vero e proprio “Carnevale del Mare” che è già iniziato lo scorso 22 febbraio con la sfilata dei carri e dei quadri ispirati al Mare di Milazzo. L’idea è promossa da un gruppo di lavoro guidato dall’esperta del sindaco Midili, Lucia Scolaro.

Alle 18 di oggi, giovedì 27, si aprirà il “Villaggio di carnevale” in piazza Duomo a cura di dell’associazione Mylae Events aps con la collaborazione dell’animazione “Fantavolando”. Tanta musica, divertimento e animazione con la “Dream Factory” e la partecipazione delle scuole di ballo e di musica cittadine.

In piazza Duomo dalle 20 ci sarà la degustazione di maccheroni e chiacchiere a cura dei commercianti cittadini e poi balli di gruppo (latino americani e caraibici) a cura del maestro Giuseppe Pino e dj Morris.

Sabato 1 marzo, si proseguirà con il villaggio di carnevale sempre in piazza Duomo con animazione e giochi per i bambini.

Domenica 2 marzo, invece, dalle 15.30 la sfilata dei carri prenderà il via dalla via Rizzo e sarà possibile ancora entrare nel “Villaggio di carnevale” sempre in piazza Duomo pronto ad accogliere e far divertire i bambini grazie all’animazione di Fantavolando. Alle 21, invece, esibizione del comico Giovanni Cacioppo.

Il gran finale del Carnevale del Mare si avrà martedì 4 febbraio con ancora la sfilata dei carri a tema a partire dalle 15.30 e poi sempre in piazza Duomo dalle 20 ci sarà l’esibizione del “Luciano Fraita Show” e tra canti e balli si arriverà alla premiazione dei vincitori.

Carnevale 2025 nella provincia di Messina: Roccalumera

A Roccalumera, invece, oggi 27 febbraio ci sarà il Carnivalab. L’appuntamento è alle ore 17:00 al Centro Sociale “Giovanni Paolo II” per un pomeriggio creativo e divertente insieme ai volontari del servizio civile. L’ingresso è libero e possono partecipare bambini dai 5 ai 10 anni.

Il Carnevale 2025 prosegue a Roccalumera prosegue sabato 1 marzo. Dalle ore 15:00 ci sarà la sfilata della carro allegorico Ciuminisi come Rio, del gruppo mascherato Rocca Gipsy e spettacolo di fuoco con Lula Tribal Show.

La partenza sarà al confine con Furci Siculo, direzione Messina, lungo la via Umberto I.

Le soste con esibizione saranno a: Piazza Mazzullo, Piazza Municipio, Piazza S. Maria del Carmelo.

Barcellona Pozzo di Gotto e la gioia del Carnevale

Divertimento assicurato anche a Barcellona Pozzo di Gotto dove il Comune ha realizzato un programma ricco di iniziative ed eventi di festa che fanno vivere alla comunità, in tutte le sue fasce d’età, l’atmosfera gioiosa del Carnevale.

(29)