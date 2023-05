Il sindaco Basile “ai fornelli” per Messina: arriva il premio dell’associazione Cuochi

Il sindaco Federico Basile ha ricevuto oggi un prestigioso premio dall’Associazione Cuochi di Messina (ACM): una targa al merito «per l’impegno e la passione dimostrata nel valorizzare il territorio messinese attraverso le sue eccellenze enogastronomiche». Da oggi, inoltre, è socio onorario dell’Associazione.

Il sindaco Basile, assieme agli assessori Massimo Finocchiaro ed Enzo Caruso, ha accolto stamattina a Palazzo Zanca una delegazione dell’ ACM. Assieme alla targa, sono state consegnate al primo cittadino la tessera e la giacca ufficiale dei Cuochi di Messina: «Sono lieto – ha commentato Basile – di aver ricevuto questo omaggio, anche perché sono un vero e proprio appassionato di cucina e sono ancora più felice che si riescano a cogliere gli sforzi fatti per riportare la nostra città ai fasti del passato».

Rosaria Fiorentino, presidente dell’associazione, ha commentato così il conferimento del premio: «Siamo qui per testimoniare la gratitudine per la vicinanza da lei dimostrata, sin dal momento del suo insediamento, alla nostra associazione ed è alla luce della sua sensibilità e attenzione alla valorizzazione turistica di Messina, che per noi da oggi è un onore annoverarla ufficialmente tra i nostri soci».

Oltre alla presidente Fiorentino, presenti oggi, 11 maggio, alla consegna del premio tutti i componenti del direttivo dell’associazione: Caterina Zanghì, Andrea Costa, Fabio Nolasco, Salvatore Armeli Moccia, Giuseppina Santonocito e Fabrizio Scaramuzza.

