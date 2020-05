Il Reddito di emergenza è online: da oggi è possibile presentare domanda

Il Reddito di Emergenza (Rem) è ufficialmente approdato sul sito dell’INPS dove, già da ora, è possibile presentare domanda. La misura, contenuta nel Decreto Rilancio, rientra tra gli aiuti alle famiglie in difficoltà economica a causa del coronavirus e può essere richiesto a determinate condizioni. Vediamo, nel dettaglio, come fare e quali requisiti occorre possedere.

Già ieri in un’intervista su Rai1 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo aveva annunciato che l’apertura delle domande per l’ottenimento del Rem sarebbe arrivata a breve. Così è stato, a tre giorni dalla pubblicazione del Decreto Rilancio è oggi possibile fare richiesta sul sito dell’INPS.

Ma cos’è il Reddito di Emergenza? Si tratta di un sostegno, appunto, al reddito, indirizzato alle famiglie attualmente in difficoltà economica che verrà corrisposto per due mesi, in due quote del valore totale minimo di 400 euro e massimo di 840 euro.

Reddito di Emergenza, chi può richiederlo? I requisiti

Per presentare domanda e ottenere il Reddito di Emergenza bisogna possedere determinati requisiti, quali:

la residenza in Italia ;

; reddito familiare , nel mese di aprile 2020, inferiore all’ammontare del Rem;

, nel mese di aprile 2020, inferiore all’ammontare del Rem; valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a una soglia di euro 10,000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro. Se nel nucleo familiare vi è una persona in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza questo limite sale fino a 25.000 euro;

(con riferimento all’anno 2019) inferiore a una soglia di euro 10,000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro. Se nel nucleo familiare vi è una persona in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza questo limite sale fino a 25.000 euro; un valore ISEE inferiore a 15.000 euro.

Si ricorda che non possono presentare domanda coloro che si trovano in stato di detenzione o ricoverati presso strutture residenziali a carico dello Stato. Il Rem è inoltre incompatibile con il Reddito di Cittadinanza e altre indennità pubbliche e non può essere corrisposto a chi già riceve la pensione o ha un lavoro pagato più dell’importo previsto per il Reddito di Emergenza.

Reddito di Emergenza: come presentare domanda

Lo ha comunicato l’INPS, da oggi è possibile presentare la domanda per il Reddito di Emergenza. Per capire come fare occorre collegarsi al sito ufficiale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale con le proprie credenziali (SPID, PIN, PIN semplificato, CIE o CNS).

All’interno della piattaforma INPS sono disponibili i manuali contenenti tutte le informazioni necessarie per presentare la propria richiesta di ottenimento del Rem. A breve, specifica comunque l’Istituto, sarà disponibile la circolare esplicativa, contenente maggiori dettagli.

Intanto, per qualche informazione in più, è possibile consultare questo articolo.

