Il professore Francesco Pira si conferma Country Coordinator al MEDCOM

Francesco Pira, professore associato di sociologia dell’Università di Messina è stato confermato per il terzo anno di consecutivo Country Coordinator per l’Italia della conferenza internazionale MEDCOM 2026 che si terrà il 23 e 24 marzo a Bali in Indonesia.

Il Professor Pira, inoltre, fa parte del Comitato Scientifico e ne prenderà parte come relatore. Gli organizzatori di questo evento mondiale, nella missiva in cui confermano l’incarico di Country Coordinator per l’esperienza nel settore, hanno rilanciato chiedendo al sociologo siciliano di assumere anche l’incarico di Global Outreach Advisor per MEDCOM 2026, supportando questa importante conferenza mondiale per aprire nuovi rapporti anche con le Istituzioni e le Imprese Italiane.

L’undicesima Conferenza Mondiale sui Media e la Comunicazione di Massa (MEDCOM 2026), sarà sul tema “Ripensare il futuro dei media: sostenibilità, resistenza e giustizia della comunicazione”.

Il professor Pira ha commentato: «sono molto contento di questa conferma. È un evento internazionale importante per il presente e il futuro della comunicazione in un momento di vera rivoluzione sancita dalla presenza incisiva dell’Intelligenza Artificiale. I temi di questo evento mondiale sono di grandissima attualità. Leggere il futuro della comunicazione affrontando anche gli argomenti più caldi come quello della sostenibilità, della resistenza e della giustizia. È un momento in cui in tutto il mondo c’è bisogno di verità, contro ogni forma di disinformazione, in un momento in cui guerre e violenze stanno alterando le nostre vite. Così come al centro del dibattitto mondiale c’è l’uso consapevole delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale».

Che cos’è il MEDCOM

La Conferenza Mondiale sui Media e la Comunicazione di Massa (MEDCOM) è un meeting accademico riconosciuto a livello globale che funge da piattaforma principale per studiosi, comunicatori istituzionali e politici, professionisti dei media per impegnarsi in un discorso significativo intorno al panorama in evoluzione dei media e della comunicazione. MEDCOM si è tenuta ogni anno in vari paesi fin dalla sua nascita, celebrando un decennio di scambio di conoscenze ed eccellenza accademica. La conferenza si concentra sulle tendenze emergenti, sui dibattiti critici e sulla ricerca innovativa negli studi sui media, nel giornalismo, nella comunicazione digitale, nella comunicazione di massa, nell’alfabetizzazione mediatica e in altri campi di intersezione.

