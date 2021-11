Il “Premio del Volontariato 2021” alla Comunità di Sant’Egidio Sicilia: la foto della cerimonia

Sabato 13 novembre il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, ha conferito il prestigioso “Premio del Volontariato 2021” alla Comunità di Sant’Egidio Sicilia. È stata la giuria composta da Ferruccio De Bortoli, Ferzan Ozpetek, Dario Bonacina e dall’imprenditrice Nicoletta Spagnoli a designare Sant’Egidio come vincitrice del premio, realizzato dal maestro Lello Esposito.

Ecco la motivazione: «Per l’attività generosa e straordinaria di sostegno e inclusione per tutte le categorie in difficoltà che nell’emergenza sanitaria hanno visto aumentare la propria fragilità».

A ritirare il premio è stato Emiliano Abramo che ha commentato con queste parole: «Siamo orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento che condividiamo con tutta la Comunità di Sant’Egidio, da sempre particolarmente vicina alla Sicilia, soprattutto in questi giorni di forti difficoltà determinate dalle alluvioni. È un premio che incoraggia il lavoro di Sant’Egidio per la Pace e l’amicizia con i poveri, convinti che l’interesse per l’altro sia la via giusta per uscire dalla crisi».

(3)