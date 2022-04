Il Museo Regionale di Messina cerca tecnici per il Giardino: come partecipare al bando

Il MuMe, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina ha pubblicato un bando per la cura, la gestione e la manutenzione delle aree relative a: Giardino Mediterraneo e Giardino Storico. «Il Museo Regionale di Messina – si legge nell’avviso pubblico – ricerca soggetti disponibili a effettuare una sponsorizzazione di tipo tecnico, che consista nella cura, manutenzione e gestione verde del Giardino Mediterraneo e del Giardino Storico. La sponsorizzazione ha una durata di 12 mesi. Il valore totale determinato ammonta a euro 10.000,00 (diecimila) per l’intera durata della sponsorizzazione». Vediamo i requisiti e come partecipare al bando.

I giardini del Museo di Messina

Possono partecipare alla selezione del Museo Regionale di Messina, per prendersi cura del Giardino Mediterraneo e Storico i seguenti soggetti:

qualsiasi persona fisica , purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la Pubblica Amministrazione e qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali , le imprese individuali, quelle cooperative e i consorzi imprenditoriali;

, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la Pubblica Amministrazione e qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le , le imprese individuali, quelle cooperative e i consorzi imprenditoriali; sono esclusi dalla partecipazione alla presente selezione soggetti, ditte, imprese, associazioni o altri organismi che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con la Pubblica Amministrazione o che esercitano attività in situazioni di conflitto di interessi con l’attività della Pubblica Amministrazione, nonché soggetti ed organismi appartenenti ad organizzazioni di natura politica, sindacale e religiosa.

A fronte della sponsorizzazione, il soggetto che si occuperà della cura del Giardino Mediterraneo e Storico del Museo di Messina potrà:

utilizzare il nome del Museo regionale interdisciplinare di Messina per fare comunicazione in merito alla sponsorizzazione;

inserire il proprio nome e logo stampato su pannelli e prospetti didattici distribuiti all’interno del sito;

fruire di 100 accessi gratuiti;

organizzare e svolgere una manifestazione privata o pubblica con eventuale cocktail fino a max 150

presenti.

Il soggetto selezionato come sponsor assumerà l’obbligo di curare e gestire il verde del Giardino Mediterraneo e Storico del Museo che si sviluppano nella parte esterna della struttura museale.

Come partecipare

Per partecipare al bando, le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente via PEC all’indirizzo: museo.messina@certmail.regione.sicilia.it entro le ore 24:00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla pagina istituzionale del sito web del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana.

A questo link il bando completo.

