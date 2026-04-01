Il Milazzo Film Festival 2026 premia il mestiere di attore

L’ultimo Excellence Acting Award di questa dodicesima edizione del Milazzo Film Festival Attorstudio è andato a Rocco Papaleo. L’ultimo di quattro premi assegnati ad altrettanti artisti che dal 25 al 28 marzo hanno animato la kermesse milazzese, rendendola ancora più prestigiosa. Nella prima serata ad essere protagonisti sono stati Ficarra e Picone che, nei giorni a seguire, hanno lasciato il palco del teatro Trifiletti, che ha ospitato la manifestazione, a Monica Guerritore e Laura Morante.

Un momento importante

Un nuovo successo per i due direttori artistici Caterina Taricano e Mario Sesti e per Antonio Napoli, Marco Vitale e Antonio Nunzio Isgrò dell’associazione l’Altra Milazzo che hanno organizzato l’evento.

Antonio Napoli ha affermato: «per noi è stato molto importane anche la partecipazione attiva delle scuole. Tutti i ragazzi erano preparatissimi e sono stati membri impeccabili della giuria. A loro va il nostro grande ringraziamento perché hanno reso questa dodicesima edizione ancora più importante. Così come il nostro grazie va a tutti gli sponsor. Senza di loro questo Festival non avrebbe avuto vita».

Altrettanto prestigiosi gli altri artisti che hanno preso parte alle quattro serate. A Milazzo, infatti, sono arrivati Marco Risi e Giampaolo Letta, il regista esordiente Alberto Palmiero e l’attrice Gaia Nugnes. Ma anche l’atleta paralimpico Andrea Devicenzi e Giuseppe Gibilisco, campione mondiale di salto con l’asta e bronzo olimpico. E poi Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli sceneggiatori di Gomorra e Laura Formenti.

Un Milazzo Film Festival, quello che Mario e Caterina dirigono ormai da tre anni, che cura in maniera prioritaria il mestiere di attore e riflette la loro idea di un cinema in cui mette in evidenza il linguaggio della recitazione.

Milazzo Film Festival: l’attore al centro

Una logica che ha guidato anche la scelta degli artisti presenti a questa edizione. Ficarra e Picone e Rocco Papaleo sono noti per la loro verve comica ma hanno saputo rendere memorabili prestazioni anche con autori drammatici. Monica Guerritore ha dietro di sé una carriera inimitabile sul palcoscenico ma ha esordito come regista con un ritratto personale di una delle più grandi attrici cinematografiche di sempre, Anna Magnani, con “Anna”, Laura Morante ha lavorato con grandi autori, da Bertolucci ad Amelio a Moretti, ma come regista ha firmato, con “Assolo”

una commedia di comicità musicale ed elegante.

Monica Guerritore ha voluto precisare: «questo Festival di Milazzo è molto importante perché pone l’accento sul mestiere dell’attore che deve assolutamente essere riscoperto e a cui va dato peso. Molto peso. Perché è l’interprete di un film che da alla storia corpo, cuore e intelligenza».

Giampaolo Letta, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Medusa Film e ora anche responsabile della serialità di Mediaset ha aggiunto: «il Milazzo Film Festival Attorstudio è l’unico in Italia che dedicata attenzione in modo particolare all’attore, fondamentale per un’opera cinematografica. Per me e per Medusa poter premiare Ficarra e Picone in questo contesto è un grande onore».

I premiati del Milazzo Film Festival 2026

Il Milazzo Film Festival Attorstudio prevede anche un concorso per Cortometraggi e Lungometraggi. Ecco i premiati.

Premio “DEPAGROUP”; – assegnato al miglior cortometraggio a tema benessere, salute e terza età: O Rocchetano – Fabio Longagnani. “POLIFEMO” – miglior cortometraggio realizzato da autori nati o residenti in Sicilia: First Time In Drag – Pietro Macaione. “SCARABEO D’ARGENTO J.M.” Lo Duca – al miglior cortometraggio: L’ultimo giorno di felicità – Giovanni B. Algieri. PREMIO OTTAVA ISOLA, Giuria ragazzi. Vincitori: 3 – La buona condotta – Francesco Gheghi. 2 –

l’ultimo giorno di felicità – Giovanni Algeri. 1 – Esagerata – Giuseppe Cacace. PREMIO POSIDONIA – al cortometraggio che meglio di tutti ha promosso la tutela dell’ecosistema marino, raccontando del mare, dei suoi protagonisti: Pinkington: Whale Tale – Trisha Code. PREMIO ATTILIO LIGA: “The Madman Coach”; – Carlo Liberatore. MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA A: Ball (Cina) – Fubao Fan. MENZIONE SPECIALE: Desert Lilies (Portogallo) – Raphael Beisel e Alice Segre.

(18)