“Il Grande Venerdì di Enzo” torna a Messina: appuntamento a Villa Dante per i giovani creativi

Si è svolta questa mattina al Comune di Messina la conferenza stampa per presentare “Il Grande Venerdì di Enzo”: evento dedicato ai giovani, alla partecipazione attiva, alla creatività, all’innovazione e alle nuove professioni digitali.

“Il Grande Venerdì di Enzo” torna a Messina dopo gli ottimi risultati di partecipazione registrati l’anno scorso. Si tratta della più grande portfolio review nazionale, organizzata da ADCI, l’Art Directors Club Italina che riunisce i migliori professionisti nel campo della comunicazione pubblicitaria. L’appuntamento è venerdì 13 giugno dalle 17:00 alle 20:00 presso il Centro E-Si-Sto! Di Villa Dante. L’evento è promosso nella città dello Stretto dal Creative Hub di Messina in sinergia con l’Assessorato alle Politiche Giovanili.

“Il Grande Venerdì di Enzo” è un’occasione imperdibile di incontro e confronto, in cui giovani creativi avranno l’opportunità di presentare il proprio portfolio a direttori creativi, illustratori, animatori 2D/3D e professionisti della comunicazione visiva. La partecipazione è gratuita.

Trasferirsi non è un obbligo

Caterina Mittiga, Ambassador Art Directors Club Italiano, ha ricordato che “Il Grande Venerdì di Enzo” torna a Messina per la seconda volta. «Grazie a questo evento abbiamo costruito una rete che serve ai destinatari, ovvero i giovani creativi che non hanno un punto di riferimento sul territorio. Non era scontato riportarlo a Messina. Quest’anno toccava a Catania ma abbiamo insistito per farlo anche noi ed è la prima volta in tutta Italia che “Il Grande Venerdì di Enzo” si organizza in due città nella stessa regione contemporaneamente» – ha affermato. Caterina Mittiga ha inoltre annunciato per quest’anno l’introduzione di nuove categorie come il game design e la comunicazione sociale.

Giuseppe Arrigo, vicepresidente del Creative Hub di Messina, ha sottolineato che «”Il Grande Venerdì di Enzo” a Messina dimostra che anche nella nostra città ci sono le stesse professionalità e competenze che possono esserci in città come Milano. Spesso viene raccontato che per fare mestieri creativi ci si deve spostare ma non è sempre così. Oggi, a Messina, esistono aziende che danno la possibilità ai giovani di rimanere» – ha spiegato. «Il messaggio che vogliamo far arrivare è che andare fuori non è una decisione obbligata ma una scelta».

Il Grande Venerdì di Enzo Messina e il talento nascosto

L’assessora Liana Cannata ha sottolineato, a sua volta, l’opportunità di svolgere un lavoro creativo rimanendo a Messina. L’assessora ha inoltre evidenziato la sinergia creata con il Creative Hub di Messina che consente di far conoscere iniziative come “Il Grande venerdì di Enzo” con l’obiettivo di aiutare i giovani. «Oggi sentiamo la missione di guidare i più piccoli ad orientarsi verso il mondo lavorativo, anche rimanendo a Messina».

«Fare rete vuol dire far sì che i ragazzi che si confrontano con le aziende comprendano cosa c’è nel tessuto locale. Nulla toglie che le esperienze fuori vengano fatte ma si possono fare anche qui» – ha spiegato il presidente del Creative Hub di Messina, Fabrizio Adamo.

Fabio Franchi, socio del Creative Hub di Messina, illustratore di alto livello, ha sottolineato: «ci teniamo che “Il Grande Venerdì di Enzo” sia aperto a tutti i ragazzi. Non vogliamo escludere nessuno a prescindere dal proprio indirizzo scolastico e universitario».

Ai ragazzi che si iscriveranno a “Il Grande Venerdì di Enzo” verrà chiesto di indicare un ambito di preferenza. La preferenza è utile per l’assegnazione dei reviewer ma verrà data la possibilità di confrontarsi con tutti i professionisti presenti, a prescindere da quest’ultima.

Pagina di presentazione con lista reviewer:

https://creativehub.messina.it/grande-venerdi-enzo-2025-messina.html

Link per iscriversi:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-grande-venerdi-di-enzo-xviii-messina-1380792841559?aff=oddtdtcreator

(12)